"O que mais esse garoto precisa fazer para ser convocado por Xavi?"

Valentijn Driessen não entende por que Wout Weghorst ficou novamente fora da convocação da seleção dos Países Baixos. O atacante do FC Twente vive excelente fase há dois meses, mas, mesmo assim, foi preterido pelo técnico Xavi Hernández nesta sexta-feira para os próximos jogos contra Grécia e Alemanha.

Weghorst também não foi convocado para os jogos da seleção em setembro, os primeiros sob o comando de Xavi. Na época, o atacante atravessava uma fase menos boa, mas, desde então, chamou a atenção com seus gols e boas atuações.

No podcast Kick-off , do De Telegraaf, Valentijn Driessen diz não entender a decisão de Xavi. "O que mais esse rapaz precisa fazer? Ele lidera a lista de artilheiros, marca gols incríveis e impulsiona a equipe", afirma o jornalista, para quem Weghorst merece uma nova chance.

Segundo Driessen, parece que Weghorst simplesmente não é o tipo de atacante que Xavi procura. "Está claro que Xavi não aposta nesse tipo de jogador", conclui. "Mas a fase de cada um também é importante para a seleção dos Países Baixos, especialmente nas eliminatórias."

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Weghorst também foi preterido pelo técnico espanhol na convocação anterior. "Na época, ele atravessava uma fase um pouco pior, e Zirkzee entrou quando Brobbey ficou de fora", lembra Driessen. Mike Verweij acrescenta que, por isso, Weghorst parecia ser "a quinta opção" na hierarquia.

Desta vez, também não houve espaço para Weghorst, apesar de suas atuações impressionantes pelo FC Twente. Para a posição de centroavante, Xavi escolheu Brian Brobbey, Donyell Malen e Mexx Meerdink.

O próprio Weghorst evitou comentar o assunto no último domingo, quando foi perguntado sobre um possível retorno à seleção dos Países Baixos após marcar quatro gols contra o Excelsior, na vitória por 9 a 0. "Vou tomar banho", respondeu o atacante à ESPN.