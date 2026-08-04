“O que Lamine Yamal realmente mostrou? Ele não é o melhor jogador de 19 anos do mundo”

Luke Littler se declarou, em conversa com o The Sun, por enquanto o melhor esportista do ano. O inglês do darts também foi questionado sobre Lamine Yamal e não poupou o principal talento espanhol.

O tabloide inglês perguntou ao número um do mundo, de dezenove anos, se ele é atualmente o esportista mais dominante. Littler considerou isso difícil de avaliar e também apontou o tenista Jannik Sinner como um dos candidatos.

"Claro que a Espanha ganhou a Copa do Mundo e todo mundo está falando sobre Yamal", começa o inglês sobre o atacante do Barcelona.

"Mas o que ele realmente mostrou até agora? Ele talvez tenha marcado uma vez na Copa do Mundo e também dado só uma assistência", avalia Littler.

"Ele é o melhor jogador de dezenove anos do mundo? Não, não é", prossegue o jogador de darts, que tem muita confiança em suas próprias qualidades. "Enquanto eu continuar vencendo, jogando bem e conquistando títulos, isso é a única coisa que importa."

Yamal voltou a ser importante para o Barcelona na última temporada. Apesar dos problemas com lesões, ele somou 16 gols e 12 assistências em 28 partidas de LaLiga. Na Copa do Mundo, ele teve um gol e uma assistência.

O jovem de dezenove anos já conta com uma impressionante coleção de títulos. Com o Barcelona, foi campeão nacional três vezes, venceu a Supercopa da Espanha em duas ocasiões e conquistou a Copa do Rei uma vez. Com a Espanha, venceu tanto a Eurocopa quanto a Copa do Mundo.