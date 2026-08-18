O possível pequeno recado atravessado foi evitado pelo Borussia Dortmund. No anúncio oficial da contratação de Joey Veerman, que chega do PSV Eindhoven por 22 milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão e assinou até 2031, o BVB não disse nada em nenhum momento sobre o caráter do novo meio-campista central.

Provavelmente foi a decisão certa. Afinal, essa palavra já havia causado agitação suficiente nos últimos meses em torno do jogador de 27 anos. O ponto de partida do debate, conduzido intensamente na Holanda, foi uma entrevista coletiva realizada no fim de março passado.

"O caráter do Joey é... diferente", disse então o agora ex-técnico da seleção Ronald Koeman sobre Veerman. Koeman já tinha certeza naquela época: não convocaria Veerman para a Copa do Mundo. "Conversei com Joey e disse a ele que, para a posição de volante pelo lado esquerdo, ele não é nem minha primeira nem minha segunda opção", afirmou. "Se todos estiverem saudáveis, ele não entra em consideração para o elenco da Copa do Mundo. Para a posição dele, escolho outros tipos de jogadores."

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Joey Veerman: líder de assistências da Eredivisie em 2024 e 2026

Não foi a primeira vez que Koeman fez isso. Há um histórico entre os dois. Koeman já havia substituído Veerman de forma precoce aos 35 minutos no terceiro jogo da fase de grupos da Euro 2024 contra a Áustria, derrota por 3 a 2, quando o placar estava em 1 a 0. Depois, Veerman ainda entrou em campo nas oitavas, nas quartas e na semifinal, mas nunca mais foi convocado depois disso.

"Foi uma situação extrema", disse Koeman há cinco meses sobre sua medida contra a Áustria. "Posso imaginar que seja muito doloroso para um jogador ser substituído após 35 minutos. Não é que eu pense: não quero um caráter assim. O caráter tem um papel nisso, mas, прежде de tudo, é uma decisão esportiva", ressaltou o treinador.

O próprio Veerman acabou perdendo a paciência no fim da temporada passada. Nela, ele havia sido campeão com o PSV pela terceira vez consecutiva. Veerman fez o melhor de seus quatro anos em Eindhoven. Marcou oito gols e deu 14 assistências, ninguém foi melhor na Eredivisie. Também em 2023/24, suas 16 assistências não foram superadas. Além disso, na temporada passada ele foi o jogador com mais passes no terço final, mais passes certos e mais passes que resultaram em uma chance de gol em toda a liga.

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Propaganda "com caráter de verdade": a disputa entre Joey Veerman e Ronald Koeman

"Acho que eu fui o único na Holanda que realmente esperava isso", disse Veerman à ESPN sobre sua não convocação para o elenco da Copa do Mundo. "Quando essas entrevistas coletivas acontecem o tempo todo e dizem que meu caráter não está certo, chega uma hora em que você simplesmente se cansa disso. É decisão dele quem ele convoca, mas ele não deve afirmar que o problema é o meu caráter. Essas entrevistas coletivas já estão me irritando um pouco. Ele não precisa mais me ligar."

O auge da disputa ficou reservado a Veerman. Um dia antes do primeiro jogo da Holanda na Copa do Mundo, contra o Japão, foi publicado no jornal De Telegraaf um anúncio de página inteira. Nele, Veerman fazia propaganda para a marca de jeans e moda G-STAR, em pé à beira d'água, com uma bola laranja entre os pés. O slogan dizia: "Denim com caráter de verdade."

Mais tarde, Veerman disse que lhe haviam informado que a propaganda só seria publicada três dias depois. Ainda assim, ele é alguém que não costuma esconder o que pensa. Há pouco mais de um mês, declarou sobre seu desejo de transferência: "No momento, não está acontecendo muita coisa. Na verdade, quase não há interesse agora. Pode ser irritante ser perguntado o tempo todo por que eu nunca me transferi. Isso desgasta os nervos em algum momento. Meu desejo é fazer uma grande transferência, mas, no cenário atual, isso não vai acontecer."

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Joey Veerman esteve perto de parar no Brentford

Como condição, Veerman citou um clube que dispute competições internacionais e destacou: "Itália e Espanha combinariam bem comigo, mas infelizmente os clubes de lá não demonstram interesse em mim." Isso já vinha acontecendo. No verão passado, o Brentford quis levá-lo para a Inglaterra, mas perdeu o prazo da cláusula de rescisão prevista em contrato, e o Eindhoven recusou. No inverno, então, Veerman negociou por mais de duas semanas com o Fenerbahce, mas não estava convencido de uma saída.

Agora, com o BVB, foi diferente. Veerman falou em um "grande clube" e em uma "oportunidade fantástica", pela qual espera "há anos", antes mesmo de assinar o novo contrato. Mas que tipo de jogador os aurinegros estão recebendo com ele, alguém que marcou 31 gols e deu 67 assistências em 198 jogos oficiais pelo Eindhoven?

Um jogador que, no país vizinho, já foi comparado a Toni Kroos. Isso foi antes da Euro 2024. "Acho que Joey tem qualidades que ninguém mais na Holanda tem", disse na época Arnold Mühren, campeão europeu de 1988, à Voetbal International. "O que Kroos faz que Veerman não faz? Veerman dá os mesmos passes que Kroos. A única coisa que Kroos tem a mais é experiência."

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Estas são as forças e fraquezas de Joey Veerman

O perfil de Veerman preenche uma carência no elenco do Dortmund, ainda que não 100%. Idealmente, o BVB precisava de um volante de fato ao lado de Felix Nmecha, forte tanto nos duelos quanto com a bola, um jogador estrategicamente inteligente, no estilo quarterback. Veerman não é isso, ele é mais um camisa 8 do que um camisa 5.

Ainda assim, o reforço chega de imediato com claras ambições de ser titular. Principalmente Marcel Sabitzer, que só tem mais um ano de contrato e talvez ainda possa ser vendido, e Jobe Bellingham terão de se preocupar. Isso porque Veerman tem condições de oferecer rapidamente impulsos bem melhores na ainda fraca saída de bola do Borussia.

Veerman traz, acima de tudo, uma segurança extraordinária com a bola e no passe, o que lhe permite acelerar o jogo para a frente. Ele tem boa visão e também consegue se livrar de situações de pressão pelo centro com qualidade técnica. Isso, em especial, é uma excelente notícia para o Dortmund, já que permite que os jogadores ofensivos, uma linha mais à frente, se ofereçam nos espaços em que são mais fortes.

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Joey Veerman criou 25 grandes chances pelo Eindhoven mais recentemente

Veerman joga futebol com uma certa leveza. Quando está em forma, transmite com isso autoconfiança, calma, facilidade técnica e a coragem de tentar passes mais difíceis também. Além disso, nos últimos anos ele esteve entre os jogadores mais criativos da Eredivisie. Na temporada do título de 2023/24, criou 130 chances, 59 a mais do que o segundo colocado. No ano anterior, foram 93 chances, entre elas 25 grandes chances.

Veerman é mais forte quando tem espaço à frente e várias opções para organizar o jogo. Sua principal qualidade está justamente no fato de poder usar sua criatividade a partir de uma posição mais recuada. Ele não precisa aparecer o tempo todo ao redor da área para ser perigoso. Isso faz dele um meio-campista bastante específico: um camisa 8 criativo, capaz de construir e organizar o jogo desde trás.

No entanto, Veerman não é um profissional particularmente dinâmico. Não é alguém que cobre grandes espaços o tempo todo, pressione o adversário de forma agressiva ou feche espaços com sua velocidade. Não é um recuperador de bolas excepcionalmente bom e provavelmente nunca será o meio-campista mais explosivo ou fisicamente dominante.

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Joey Veerman pode assumir no BVB um papel que quase não foi ocupado recentemente

A solução ideal desejada pelos dirigentes do Dortmund, no entanto, se aproxima bastante do perfil do pai de dois filhos, que recentemente celebrou seu noivado. "Quando você joga com linha de três como nós, uma partida também pode ficar relativamente arrastada se à frente dela você ainda coloca um volante de contenção", já havia desenhado o diretor esportivo Ole Book antes de o acordo com o holandês ser fechado.

Talvez seja justamente aí que esteja a chance de Veerman. Na Holanda, falou-se muito recentemente sobre aquilo que supostamente lhe falta. Em Dortmund, agora, a questão será sobretudo aquilo que ele traz.

E isso é muita coisa: visão de jogo, qualidade no passe, criatividade e a capacidade de comandar uma partida desde trás. Se o BVB conseguir potencializar essas qualidades da maneira certa, Veerman poderá assumir no meio-campo um papel que quase não foi ocupado recentemente.

Joey Veerman: sua carreira como profissional em resumo