O que Koeman deve aprender com o Griezmann da seleção francesa?

Deschamps consegue extrair o melhor do jogador, em baixa no Barcelona

Antoine Griezmann não está satisfeito. Pela seleção francesa, diante da , ele mais uma vez provou seu talento, apesar da má fase no . E, depois do jogo, ainda aproveitou para alfinetar Ronald Koeman dizendo que Didier Deschamps, diferente do holandes, sabe o melhor jeito de aproveitar o futebol dele.

"O treinador sabe onde me colocar, então aproveitei esta vantagem e a confiança do técnico e de meus companheiros de equipe", disse Griezmann após participar mais uma vez de uma vitória pela seleção da , enquanto segue por baixo no Barcelona.

E não foi só do jogador que Koeman recebeu uma alfinetada. Didier Deschamps, técnico francês, também comentou dias atrás que "não quero interferir no uso que fazem dos meus jogadores em seus clubes, seja no Barcelona ou em qualquer outro, mas Antoine é melhor quando joga pela direita".

De fato Koeman tem usado Griezmann pela direita, mas não tem surtido efeito, enquanto Deschamps tem conseguido tirar o melhor futebol que o jogador tem a oferecer. "Ele tem que se adaptar", completou o treinador da França.

Extrema direita ou meio-campo?

"Quando ele é mais eficaz, ele está jogando bolas no coração do jogo", uma zona que lhe permite "ajudar também no meio-campo" porque, como ele vê, "não tem a capacidade de provocar como um ponta-de-lança como os outros fazem". Entretanto, Griezmann "nunca reclama", embora Deschamps diga que "estou convencido de que ele não está satisfeito com sua situação em Barcelona" e em campo é perceptível, como mostram os mapas de calor de sua última partida no pelo clube, contra o .

Griezmann x Sevilla (4 de outubro de 2020)

No Barcelona, Griezmann não está conseguindo oferecer sua melhor versão, nem mesmo jogando pela direita - nesta temporada o camisa 7 ainda não terminou nenhuma partida em campo.

Depois do empate com o Sevilla, o toque de Koeman ao jogador foi público: "Antoine teve seus momentos, teve duas oportunidades em que devia marcar pelo menos um gol devido a sua qualidade".

Koeman valorizou que "ele está trabalhando bem para dar outro ar à equipe", mas espera-se muito mais de um jogador que custou € 120 milhões e se tornou a terceira contratação mais cara da história do clube culé. Seu desempenho no Barcelona contrasta com o que ele mostrou pela França contra a Croácia.

Griezmann x Cro'ácia (14 de outubro de 2020)

A situação deles em Barcelona não passa despercebida por ninguém. Seus companheiros de equipe na seleção francesa também tomaram o partido de Griezmann. O goleiro Hugo Lloris entende que "não se pode discutir com um jogador que, como qualquer outro, pode ter dias melhores e dias piores".

Segundo o goleiro do , Griezmann "está sempre pronto para ajudar seus companheiros de equipe, tem nossa confiança e sabemos que sua maior habilidade é responder nas grandes partidas". Lloris até pediu "mais paciência" com ele no Camp Nou.

O problema é que já se vão 15 meses desde que o francês vestiu a camisa do Barcelona pela primeira vez e, até agora, não trouxe retorno para o investimento. Ele praticamente não fez diferença no time, é quase sempre o primeiro a ser substituído, e reabre periodicamente o debate sobre a posição que melhor lhe permite explorar suas habilidades.

O francês já foi testado pela esquerda com Ernesto Valverde e Quique Setién, e pela direita, com Koeman, mas lá também ele não está conseguindo brilhar. E Deschamps parece ter a chave."Tem maior influência quando cai ao centro" como acontece na França, mas no novo desenho tático do Barcelona essa é a função de Lionel Messi.

De qualquer forma, enquanto se espera que Koeman encontre uma posição que permita que Griezmann explore suas melhores virtudes, mas é sempre bom ver como o jogador não se esqueceu de como fazer a diferença, pelo menos não pela seleção. Agora o treinador terá que tomar nota e incentivá-lo a chegar lá também pelo Barça.