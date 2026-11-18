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Julio Enciso vem chamando a atenção no Ipswich Town. Darren Bent, ex-jogador do clube, explicou à GOAL o que o meia, que tem qualidades semelhantes às de Morgan Gibbs-White, precisa fazer antes que uma transferência para um “time da Champions League” possa ser cogitada. O paraguaio é visto como alguém a caminho do mais alto nível.

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Passagem pelo Brighton e duas por Suffolk

Por enquanto, ele ainda está longe de concluir essa trajetória: o armador sul-americano tem apenas 22 anos. Apesar da pouca idade, já acumulou bastante experiência. Estreou como profissional em seu país , pelo Libertad, antes de chegar à Inglaterra para defender o Brighton.

Suas qualidades criativas ficaram evidentes no Brighton, mas um empréstimo ao Ipswich, na temporada 2024-25, levou a uma transferência em definitivo para o Strasbourg . Ele passou apenas uma temporada na França antes de voltar a Suffolk em uma negociação de 26 milhões de libras (34 milhões de dólares).

Enciso soma dois gols e duas assistências nesta temporada, mas sua contribuição para a equipe vai muito além desses números. Ele ajuda a fazer o time de Gary O’Neil funcionar e não destoaria em equipes de um patamar muito mais alto no futebol.

Destinado a jogar em um gigante europeu?

Perguntado se essa transferência poderia acontecer em 2027, independentemente da posição em que o Ipswich termine esta temporada, Bent, revelado nas categorias de base do clube e que falou em parceria com o MrQ Live Casino, disse à GOAL: “Possivelmente, mas eu gostaria de vê-lo mostrar um pouco mais de consistência.

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“Ele já passou um tempo emprestado ao Ipswich. Voltou e tem sido brilhante novamente nesta temporada. Acho que está jogando muito bem no momento. Ele saiu, não jogou tanto quanto gostaria e acabou voltando ao Ipswich.

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“Se o Ipswich de alguma forma conseguir permanecer na divisão, e estou mais do que confiante de que pode, ele poderia ficar por mais algumas temporadas, ganhar essa consistência, jogar na Premier League semana após semana e saber que é querido pela torcida e pelos companheiros.

“Se ele jogar com regularidade por algumas temporadas e encontrar essa consistência, ainda será jovem. Então, surgirá a oportunidade de ir para um grande clube em uma grande transferência, como para um time da Champions League. Mas, por enquanto, precisa encontrar essa consistência e mostrar vontade e determinação para fazer isso semana após semana, por algumas temporadas. Essa transferência sempre será uma possibilidade.”

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Uma nova geração de camisas 10

Enciso não é o típico armador que só se interessa pelo jogo quando a bola chega aos seus pés. O paraguaio está disposto a se esforçar e a trabalhar duro pela equipe, assim como Gibbs-White, destaque do Nottingham Forest e da Inglaterra .

Questionado sobre a comparação e as qualidades do imprevisível camisa 10 do Ipswich, Bent acrescentou: “Morgan Gibbs-White é um ótimo exemplo disso. Ele costumava ser um camisa 10 que talvez não contribuísse tanto defensivamente. Recebia a bola, tinha talento e era capaz de criar jogadas.

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“Mas você tem razão: essa nova geração de camisas 10 quase quer trabalhar duro pela equipe defensivamente, mesmo fora de posição. Quando recebe a bola, leva o time para a frente, e definitivamente acho que Enciso é um camisa 10 desse tipo.

“Dito isso, se ele também conseguir mostrar consistência, sabemos que tem capacidade e talento. A questão é se consegue juntar tudo isso. E mais: será que consegue fazer isso regularmente, semana após semana? Tenho quase certeza de que sim.”

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Paraguaio tem contrato de longo prazo

Enciso assinou um contrato de cinco anos ao se juntar ao Ipswich pela segunda vez, com vínculo até 2031. Claramente, o clube não precisa considerar uma venda tão cedo.

O Ipswich teve um início razoavelmente sólido em sua mais recente campanha na primeira divisão , somando 11 pontos em 10 jogos nesta temporada e ocupando o 14º lugar na tabela. A equipe voltará a campo após a pausa para as seleções no sábado, quando visitará o Tottenham.