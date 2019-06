O que Jorge Jesus rascunhou no 1º teste com o Flamengo?

O treinador português mostrou pela primeira vez, em vitória por 3 a 1 sobre o Madureira, como pretende organizar a sua equipe

O bateu o por 3 a 1 em jogo-treino disputado neste sábado (29) dentro da Gávea. Cerca de 500 torcedores puderam ver, pela primeira vez, como o técnico português pode escalar o rubro-negro nos jogos depois da .

Diego, e Vitinho [duas vezes] fizeram os gols do Fla e Yago Catatau descontou para o Tricolor Suburbano depois que Jesus mudou praticamente todo o time titular que subiu a campo. Abaixo, confira os principais pontos vistos neste primeiro teste sob nova direção!

Mudança tática

A primeira grande mudança foi no desenho do time dentro do gramado: sai o 4-2-3-1 e o 4-3-3 para a entrada de um 4-1-3-2. Não era algo inesperado, uma vez que JJ [como o treinador também é apelidado] demonstrou, em seus últimos trabalhos, predileção por este esquema como primeira opção. Vale destacar que o goleiro Diego Alves não jogou por causa de incômodos físicos.

Arão mais recuado

Conhecido por aparecer muito no campo de ataque, pisando na área adversária e finalizando, Willian Arão foi o meio-campista centralizado na frente da primeira linha defensiva. Em determinados momentos, até mesmo viu-se tão atrás a ponto de fazer uma linha de três zagueiros.

Entretanto, também é possível imaginar Gustavo Cuéllar, que está para retornar após a eliminação da na Copa América, ocupando a função. Na realidade, esta é a opção mais provável e a que o técnico vê com mais urgência para buscar novas peças.

“Vejo que temos muitos jogadores para as mesmas posições. Muitos volantes, mas poucos que marcam e armam a equipe. Vamos buscar jogadores nesta janela de transferências para equilibrar o elenco”, disse.

Dupla de ataque segue forte

Gabigol e Bruno Henrique foram mantinhos na frente, com o primeiro atuando mais enfiado na área. Os dois se movimentaram bastante e demonstraram a gama de opções que Jesus tem para variar o estilo de jogo: em determinado momento da primeira etapa, Gabigol deixou de ser a referência, passando a circular mais pela área, enquanto Lucas Silva avançou para fazer parceria com Bruno Henrique.

Rodinei no lugar de Pará

Também chamou a atenção a escolha de Rodinei na vaga que vinha sendo desempenhada por Pará – que entrou no segundo tempo – na lateral-direita. No entanto, o titular para a posição será Rafinha, recém contratado após longo período no .

Treinador pilhado

Durante a atividade, Jorge Jesus gritou bastante os nomes de Arão, Bruno Henrique e Lucas Silva e foi muito participativo – como já é habitual desde os anos no e .

Cansaço e espera

Também foi notável a queda de rendimento físico após algumas mudanças feitas pelo treinador, o que também pode ser explicado pela alta temperatura no Rio de Janeiro. Jorge Jesus reconheceu este ponto e também disse que está a espera pelos retornos de nomes como Cuéllar e Arrascaeta, alguns dos atletas que estão com suas seleções para a Copa América.

“Em princípio, os jogadores que começaram vão fazer parte da equipe titular. Eles foram bem, mas perderam intensidade com o tempo. Isso é normal, pois estava muito calor”, afirmou o treinador.

O Flamengo volta a entrar oficialmente em campo no próximo dia 10 de julho, em confronto contra o -PR válido pelas quartas de final da Copa do .