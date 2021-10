O que jogadores do Galo e Cuca disseram após Chapecoense 2x2 Atlético-MG

Apesar dos desfalques o sabor do empate contra o último colocado do Brasileirão foi amargo para o líder

Em meio a desfalques, seja por causa dos convocados para seleções ou por problemas físicos, o Atlético-MG decepcionou nesta quarta-feira (06). Cuca precisou fazer mudanças em seu time titular, e seguiu inquieto fazendo alterações no decorrer da partida. Não deu certo: no final das contas, permaneceu um amargo empate por 2 a 2 do líder do Brasileirão contra o último colocado.

Borrero abriu o placar para o Galo, mas Geuvânio igualou ainda no primeiro tempo e a Chape passou a frente quando Mike converteu uma cobrança de pênalti. O Atlético só foi empatar na reta final, com Eduardo Sasha. O placar deixou o Atlético-MG ainda na liderança, com 50 pontos, e a Chape segue na lanterna com 12 pontos.

Finalizado o encontro, foi impossível não ver certo abatimento nos rostos atleticanos.

Cuca: “tentei de todas as formas”

"Baixamos o Nacho para o lado do Tchê Tchê e fizemos do Allan um zagueiro ao lado do Nathan. É uma coisa simples. Ficamos com uma saída boa, às vezes com o Guga fazendo o terceiro (zagueiro). Pusemos o Calebe para fazer a ala, pusemos o Dylan na outra. Depois, tiramos o Dylan e fizemos isso com o Hyoran e o Nathan, sempre no planejamento”, disse o técnico Cuca, explicando algumas de suas substituições.

“E o time respondeu um pouco melhor do que vinha apresentando na partida num campo muito pesado, houve chuva muito grande o dia inteiro. Certamente eles sentiram, mas isso não serve como desculpa, mesmo a gente tendo finalizado muitas vezes. Tivemos até a bola do jogo no último lance. O adversário teve dois ou três contra-ataques que faziam parte naquele momento de arriscar para vencer ou perder, não contente com um ponto. Tentei de todas as formas jogar o time para frente para buscar a vitória, mas infelizmente não foi possível”, completou.

Hulk lamenta: “é puxado, são muitos jogos”

"Mesmo jogando fora de casa, é um empate amargo para a gente. A gente queria ter somado mais três pontos aqui, mas infelizmente não conseguimos. É puxado, são muitos jogos", disse o atacante, que desta vez passou em branco, em entrevista ao Premiere.

"A gente vem de bastante esforço, que foi o jogo da Libertadores. Psicologicamente, todo mundo muito cansado, abatido, depois da eliminação. Depois, jogar contra o Internacional em casa, o campo estava muito pesado, e outro campo pesado hoje. É difícil para a gente, mas tem que focar".

"Daqui a três, quatro dias tem mais um jogo importante e precisamos nos manter focados para poder ganhar este campeonato, que é o nosso objetivo. A perna pesa um pouco, são muitos jogos. Mas não tem que se apegar a isso, é continuar focado, continuar trabalhando e manter o nosso foco, que é ser campeão. Com muita humildade e muito trabalho, nós vamos conseguir", finalizou.