O que houve com Oscar depois que trocou o Chelsea pelo futebol chinês?

O brasileiro segue colecionando títulos em sua carreira e busca provar que ainda pode ser útil à Seleção

Ele tinha todas as condições para colocar o seu nome na disputa para ser o maior brasileiro na história do futebol inglês. Afinal de contas, quando deixou o Chelsea, em 2017, para aceitar o dinheiro do futebol chinês, Oscar já havia conquistado duas vezes a Premier League e até hoje aparece na lista dos brasucas mais importantes e efetivos que já disputaram o certame.

O Shanghai SIPG não poupou esforços para levar o meia, que assinou contrato para receber 20,8 milhões de libras anuais e tornou-se um dos atletas mais bem pagos do mundo. Dois anos depois daquela transação de 60 milhões de libras, Oscar se provou um grande sucesso no futebol chinês – embora o país ainda não tenha atingido a expectativa de competir em nível com os clubes europeus.

Na última temporada, o brasileiro foi um dos protagonistas na primeira conquista de Campeonato Chinês do clube: foram 19 assistências e 12 gols, um envolvimento em 31 dos 77 tentos anotados pelo Shanghai SIPG. E se o escolhido como craque do campeonato foi Wu Lei, seu companheiro de equipe, Oscar foi quase uma unanimidade na votação da equipe da temporada.

Muito feliz pela última temporada do clube. Muito trabalho e muita concentração que resultou no título do Campeonato Chinês. Obrigado a todos que fizeram isso ser possível!⚽ pic.twitter.com/UrgJ8fqVfH — Oscar (@oscar8) 1 de dezembro de 2018

Demonstrou o seu valor.

“Eu vim de uma realidade social muito pobre no Brasil. Nós não tínhamos nada. Isso aqui é fruto do meu trabalho, e quando eu ganho isso (referindo-se ao seu salário), é porque eu conquistei. Da mesma forma que eu vim para cá eu posso retornar para a Europa”, afirmou em 2017 para a Copa 90.

A escolha pela China, entretanto, teve os seus custos. A ausência da Seleção Brasileira, onde atuou pela última vez em novembro de 2015, foi a maior delas. E quem passou a ganhar espaço justamente em sua posição foi Philippe Coutinho.

Com salário pesado até para a realidade europeia, Oscar quer seguir a provar que a China não é um cemitério de jogadores, e mira o sucesso na Champions League asiática como motivação. Quem sabe um bom desempenho não lhe ajuda a ser cogitado por Tite na Copa América de 2019? O exemplo de Paulinho deixa claro que é possível.