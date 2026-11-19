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Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, marca gols com frequência pelo Bayern de Munique, mas Dietmar Hamann disse à GOAL o que o inglês, que vem quebrando recordes, precisa conquistar para se tornar uma “lenda” na Allianz Arena. Ele ainda pode alcançar esse status, já que o atacante assinou uma extensão de contrato até o verão europeu de 2029.

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Fim da maldição dos títulos no Bayern

Seu contrato anterior terminaria ao fim da temporada atual, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de ele buscar um novo desafio após quatro anos na Alemanha. Uma maldição de títulos que recebeu ampla cobertura já foi encerrada na Baviera.

Depois de não conseguir conquistar títulos no Tottenham, Kane se transferiu para Munique em busca de troféus importantes. Ele se tornou bicampeão da Bundesliga e também comemorou um título de copa nacional.

Seus impressionantes 73 gols por clube e seleção ao longo da temporada 2025-26 lhe renderam o reconhecimento como “melhor jogador do planeta”, com a conquista da mais prestigiosa das Bolas de Ouro.

Novo contrato assinado na Baviera

Em vez de buscar outro sonho, em meio a especulações sobre um retorno à Premier League ou uma transferência para a MLS antes de uma possível mudança para o futebol americano da NFL , Kane assinou um novo contrato com o Bayern.

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Ele soma 156 gols em 162 jogos pelo clube e conquistou a Chuteira de Ouro ao fim de cada uma de suas três temporadas na primeira divisão alemã, além de duas Chuteiras de Ouro europeias.

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Kane conquistou a torcida, e é impossível ignorar suas atuações e sua contribuição para a equipe. Mas ele já pode ser considerado um ídolo do clube ? Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer e Oliver Kahn estão entre os nomes que têm esse status.

Como Kane pode virar lenda do Bayern

Questionado sobre como Kane pode entrar para essa lista ilustre e se, para isso, precisará conquistar um título europeu, o ex-meio-campista do Bayern Hamann, que falou em parceria com o Lottoland Live Casino, disse à GOAL: “Acho que ele precisa ganhar a Champions League.”

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“É claro que ele ficará marcado como o terceiro jogador do Bayern de Munique, porque Franz Beckenbauer e Karl-Heinz Rummenigge ganharam [a Bola de Ouro] anos atrás. As pessoas sempre se lembrarão dele porque acho que fazia 30 ou 40 anos que um jogador do Bayern de Munique não ganhava a Bola de Ouro enquanto estava no clube.

“Há uma boa chance de que, nas próximas uma ou duas décadas, não haja outro vencedor da Bola de Ouro jogando pelo Bayern de Munique. As pessoas se lembrarão dele por isso.

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“Mas, para entrar para a história do Bayern de Munique como lenda do clube, acho que é preciso ganhar a Champions League. É claro que houve duas boas oportunidades nos últimos dois anos. Ele não está ficando mais jovem. Provavelmente terá mais uma ou duas chances, e espero que consiga.”

Nenhum gol pelo clube desde a conquista da Bola de Ouro

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 aconteceu em Londres em 26 de outubro. Kane levou o principal prêmio naquela noite e voltou a marcar pela Inglaterra na rodada mais recente da Liga das Nações da Uefa. Ele converteu pênaltis contra Croácia e Espanha, elevando sua marca histórica de gols pela seleção inglesa a 93 e também se tornando o jogador com mais partidas na história da equipe .

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Ele, porém, não marcou pelo Bayern desde que ganhou a Bola de Ouro e acumula uma rara sequência de quatro jogos sem gols pelo clube. Questionado em tom de brincadeira se o jogador de 33 anos estaria amaldiçoado, Hamann disse: “Não sei se isso já aconteceu com outros jogadores que foram amaldiçoados pelo prêmio!

“Acho que ele preferiria ganhar a Bola de Ouro e não marcar nos quatro jogos seguintes a não ganhá-la e fazer quatro hat-tricks nos quatro jogos seguintes. Eu não chamaria isso de má fase. Ele teve suas chances. Acho que acertou a trave algumas vezes. Vai voltar a marcar. Não acho que a Bola de Ouro tenha tido um impacto tão grande sobre ele.”

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Próximos jogos do Bayern: Competições nacionais e europeias

O Bayern, que está invicto após nove jogos da Bundesliga nesta temporada e divide a liderança da tabela com o rival Borussia Dortmund, volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Colônia.

Kane estará ansioso para marcar nessa partida, depois de fazer quatro gols na primeira divisão alemã nesta temporada, enquanto também se prepara para voltar a disputar a Champions League contra o Lille, da Ligue 1, em 25 de novembro.