Vários relatos da imprensa circularam nos últimos dias sobre a entrada do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em negociações com o Galatasaray, da Turquia, para a contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen durante a atual janela de transferências de verão.

O nome de Osimhen já havia sido ligado ao Al-Hilal em diversas ocasiões, mas o jogador recusou vestir a camisa do "líder da Ásia" e fez questão de continuar jogando pelo Galatasaray.

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Segundo o que afirmou o jornalista Abdullah Al-Hunayan, próximo ao Al-Hilal, na rádio "Al-Arabiya FM", a diretoria do clube não enviou nenhuma proposta oficial ao Galatasaray, como se comentou recentemente.

Ele esclareceu que a prioridade do Al-Hilal é a contratação de um ponta-direita, e que o que se comentou sobre a existência de negociações com Osimhen não tem fundamento.

Relatos da imprensa haviam indicado que, desta vez, o atacante nigeriano não se opõe a vestir a camisa do Al-Hilal, mas o clube não deseja atualmente contratá-lo, como se comentou.