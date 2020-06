O que Guardiola e o City precisam fazer para bater o Liverpool na Inglaterra?

Apenas a um ano atrás, o Manchester City era campeão inglês; seu reinado foi encerrado pelo Liverpool

A cerca de seis meses atrás, Pep Guardiola, em entrevista, concedeu o título da Premier League ao . Nesta quinta-feira (25), a equipe de Jurgen Klopp finalmente garantiu a conquista depois da derrota do Manchester City diante do Chelsea.

O treinador do City parabenizou os Reds por seu primeiro título nacional em 30 anos, mas já está planejando como recuperar a vantagem para a próxima temporada.

Assim, a Goal lista cinco coisas que Guardiola deve priorizar...

Trazer um zagueiro titular

Diretores de futebol ao redor da Europa não estão certos de como o mercado de transferências vai reagir ao impacto da pandemia do novo coronavírus nas finanças das grandes equipes. Com Txiki Begiristain, executivo do City, não é diferente.

Guardiola tinha o interesse de trazer vários novos jogadores para seu elenco antes da paralisação, mas seus planos foram interrompidos. Agora, se tiver que escolher apenas um, dado a situação financeira do clube, certamente um zagueiro titular estará no topo da lista.

Tanto a saída de Vincent Kompany no final da temporada 2018-19 bem como a lesão de Aymeric Laporte deixaram claro: faltam zagueiros para o elenco do City. Nesta edição da Premier League, a equipe já levou dez gols a mais do que em 2018-19, mesmo com sete partidas ainda a jogar.

Fernandinho conseguiu ter boas atuações improvisado e o jovem Eric García aparece como uma opção interessante para o futuro, mas é só.

Cada vez mais, a torcida tem certeza de que não pode confiar em John Stones e Nicolas Otamendi. Assim, está claro: o City precisa de um defensor para ser titular junto com Laporte.

Terminar a temporada bem

A primeira partida do Liverpool como campeões da Premier League será uma visita ao Etihad Stadium... e a equipe comandada por Guardiola pode usar a oportunidade para mandar uma mensagem: vocês não terão essa facilidade toda na próxima temporada.

Guardiola e Klopp certamente mostrarão respeito um ao outro antes da partida, trocando elogios e até cumprimentos, dependendo das medidas de segurança contra o coronavírus.

Quando a bola rolar, no entanto, o City pode lembrar seus rivais sobre a qualidade de seu elenco e tentar impedir o Liverpool de chegar a 100 pontos na temporada.

Não só isso: a conquista da Liga dos Campeões segue sendo uma possibilidade. Mesmo que a derrota diante do tenha evidenciado os problemas defensivos do City, eles ainda são capazes de bater qualquer time na Europa.

"Eu tinha esse sentimento de que depois do Liverpool ter conquistado a Liga dos Campeões, eles viriam completamente focados para ganhar a Premier." comentou Guardiola depois da conquista dos Reds. Um título da Champions para o City poderia ter o mesmo efeito para a equipe de Manchester.

Finalmente, arrumar a situação das laterais

Guardiola já gastou mais de 160 milhões de euros em laterais desde que chegou ao City, mas Kyle Walker, com 30 anos, é o único jogador consistente da posição neste momento.

A lateral esquerda vem sendo o principal problema: duas lesões graves de Mendy fizeram que o City tivesse dificuldades para montar seu time titular, com Fabian Delph não convencendo e Oleksandr Zinchenko servindo apenas como um reserva mais sólido.

Mas até mesmo Mendy não consegue mostrar consistência e seus erros diante do Chelsea evidenciam que o francês ainda tem muito o que melhorar.

A força ofensiva do jogador de 25 anos deixa claro a razão de sua contratação, mas o atleta precisa de mais estabilidade para se equiparar a Andy Robertson e Trent Alexander-Arnold, dupla do Liverpool, extremamente importante para o sucesso dos Reds.

Do outro lado, a chegada de João Cancelo não teve o impacto esperado: é possível que Guardiola queira outro lateral direito para competir com Walker.

Confiar em Foden

David Silva deixará o clube no final da temporada: Guardiola, então, pode poupar muito dinheiro no mercado de transferências se resolver dar mais oportunidades a Phil Foden.

O treinador do City já deixou claro que não tem dúvidas sobre o potencial do garoto de 20 anos, mas o meio-campista está pronto para ser titular.

Guardiola vem sido cuidadoso com o desenvolvimento de Foden nos últimos três anos, mesmo que o jovem já tenha 64 jogos com a camisa dos Citizens.

O garoto inglês tem seis gols e sete assistências em 28 partidas nesta temporada, participando de uma jogada de gol a cada 91 minutos, em média.

Mesmo que sua inexperência leve a erros dentro de campo, as oportunidades criadas por seu talento são muito mais frequentes do que as falhas. Assim, Foden está pronto para receber mais responsabilidades junto de Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan na meiuca do City.

Transformar De Bruyne em um líder no vestiário

A saída de Kompany, a pouco mais de um ano, bem como a eventual partida de David Silva, no fim desta temporada, traz impactos dentro e fora de campo.

O meia espanhol pode até ser tímido, mas é uma voz muito respeitada dentro dos vestiários do Etihad Stadium.

De Bruyne é a escolha óbvia para receber o bracelete de capitão nesta próxima temporada, com o impacto do belga já se mostrando óbvio devido à suas grandes atuações dentro das quatro linhas.

Sua energia e determinação dão a letra: o City precisa seguir nesta toada se quiser alcançar o Liverpool.

Prestes a fazer 29 anos neste próximo domingo (28), De Bruyne está no pico de sua carreira: sua inteligência, maturidade e talento dentro de campo o tornam uma opção óbvia para qualquer prêmio de melhor do mundo.