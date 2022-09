O que Graham Potter vai trazer ao Chelsea? A filosofia do novo treinador do Blues

O novo técnico dos Blues já elaborou seu plano para o sucesso na equipe, revelando suas estratégias para essa exigente missão

Altamente promissor dentre os técnicos da Premier League, Graham Potter, de 47 anos, está assumindo um novo desafio em Stamford Bridge, depois encerrar uma passagem de três anos de sucesso pelo Brighton.

Agora, ele se encontra no oeste de Londres para assumir o lugar de Thomas Tuchel, que foi demitido após uma série de resultados ruins na Premier League e na estreia da Liga dos Campeões, e acredita que tem as ferramentas para levar um time ambicioso ao sucesso.

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Potter contou sobre sua visão dos Blues: “A história do clube fala por si, mas trata-se de tentar criá-la novamente à nossa maneira. É uma história incrível, uma tradição fantástica, um clube histórico. Quer dizer, crescer com as fantásticas equipes do Chelsea, da era moderna. Você só tem que andar pelo local aqui e você vê as fotos, você vê os troféus, você vê os nomes."

“É incrível e é uma grande honra, como eu disse, fazer parte disso agora. Trata-se de criar uma equipe que compete, que respeita uns aos outros, que é honesta, que trabalha em conjunto. Então é uma combinação de, eu diria, futebol e valores humanos que tentaremos aplicar."

“Eu acho que você tem que entender que eles são seres humanos primeiro, e o principal é tentar entendê-los, entender o que os motiva e entender como eles são como pessoas, e então, a partir disso, tentar chegar a algum lugar comum, tentar construir relacionamentos, tentar se comunicar efetivamente diariamente e construir respeito, confiança e honestidade."

Potter, que chamou a atenção pela primeira vez como treinador na Suécia, no Ostersund, antes de trabalhar no Swansea e Brighton, acrescentou sobre seus planos no Chelsea: “Meu ponto de partida sempre será a pessoa em primeiro lugar. Eu tive uma carreira no futebol que tive muita sorte de ter quem me deu muitas oportunidades, muita experiência e depois minha educação, depois de me aposentar, acho que me deu a chance de colocar isso em alguma teoria, contextualizar as experiências."

“Desafios no exterior significaram que eu poderia ampliar meus pensamentos sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre o futebol, o que foi uma experiência fantástica para mim, então todos esses desafios, todas essas experiências, acho que moldam você como ser humano."

“Eles fazem você crescer, eles fazem você se desenvolver. Eu sempre acho que, para melhorar, você precisa dar um pequeno passo fora do que é confortável e nosso trabalho, como treinador, é fornecer aos jogadores a oportunidade de fazer isso.”

O Chelsea deve receber o Red Bull Salzburg nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no primeiro jogo de Potter no comando da equipe.