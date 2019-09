O que fazer com Cueva após briga e suspensão? Nem o Santos sabe

Santos aguardará retorno de Cuva da seleção peruana para decidir futuro do jogador na equipe; Cueva se envolveu em briga durante balada

Após se envolver em briga em casa noturna na última sexta-feira (27) e ser afastado preventivamente do , Cueva não deverá permanecer por muito tempo no clube. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (30), Paulo Autuori, diretor do time, revelou que o jogador ressaltou a possibilidade de mudar de equipe.

Autuori aproveitou a ocasião para confirmar que Cueva receberá punição pelo ocorrido: "Há uma suspensão preventiva. O jogador está envolvido com a seleção peruano e vai se apresentar. Já conversei com ele. Temos as coisas muito claras. Temos tempo até ele voltar da seleção para analisar. Ele já falou da possibilidade de sair para outro clube. Não foi possível por conta da relação com seu clube da ", e seguiu.

“Temos que ter muito cuidado porque o jogador é um patrimônio do clube. Vamos falar em deveres, porque todos nós temos que ter. Ele não está treinando com o grupo neste momento. É preventivo porque estamos analisando. É um problema do clube", explicou.

No Santos desde o inicio desta temporada, o vínculo entre Cueva e o clube estende-se até junho de 2022. Porém, peça descartada no elenco comandado por Jorge Sampaoli, é difícil que o peruano permaneça no time da Vila, uma vez que não treina junto com o elenco: "Já falei de direitos e deveres. Não se pode analisar coisas de maneiras isoladas. É preciso ter cuidado. Ele vai estar na seleção peruana e vamos definir as coisas com o departamento jurídico neste período”, disse Autuori.

Cueva se prepara para atuar com o nos dois amistosos da seleção no mês de outubro contra o nos dias 10 e 14.