O que falta para Ronaldo Fenômeno ser efetivamente dono do Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno anunciou a compra de 90% das ações do Cruzeiro por R$ 400 milhões em dezembro de 2021. Três meses depois, ele ainda não assinou o documento que o ratifica como proprietário do clube, que se transformou em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A previsão para que o ex-jogador firme o contrato como novo dono é 18 de abril. No entanto, há a possibilidade de antecipação da data, conforme apurado pela GOAL.

O ídolo do futebol nacional e sua equipe analisam minuciosamente os documentos que foram entregues pela antiga diretoria, presidida por Sérgio Santos Rodrigues, para depois ratificarem a aquisição do clube. O atual processo é chamado de Due Diligence (diligência prévia, em tradução livre). Neste período, são avaliados os riscos da transação.

Ronaldo Fenômeno ainda não fez nem um aporte financeiro sequer no Cruzeiro. A manutenção das contas é toda realizada com recursos próprios do clube, já previstos em orçamento confeccionado no fim do ano passado. O ex-jogador se comprometeu a investir no esporte, mas aguarda a assinatura do acordo para injetar dinheiro no futebol.

Nos próximos dias, até o início da próxima semana, serão feitos novos ajustes jurídicos na aquisição do clube por parte de Ronaldo Fenômeno. O clube ainda não se manifesta oficialmente sobre o que acontecerá e trata o tema com o devido sigilo. No entanto, a reportagem apurou que haverá um comunicado logo após o ato com o intuito de explicar ao torcedor o que tem sido feito pela gestão de Ronaldo. A ideia é agir com o máximo de transparência possível, especialmente com os integrantes do programa de sócio-torcedor.

Em que pese ainda estar em meio às diligências prévias, Ronaldo Fenômeno já tem uma equipe à frente do futebol Cruzeiro e que se responsabiliza por tomar decisões. Dentre os seus parceiros está o ex-zagueiro Paulo André.

Uma desistência da aquisição do clube está completamente descartada por parte do ex-jogador e seus pares. O agora empresário vê bastante futuro à frente da Raposa.