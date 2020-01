O que falta para o Flamengo fechar a contratação de Michael, do Goiás?

O atacante, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, ainda está próximo de se juntar ao Rubro-Negro

Michael, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 vestindo a camisa do , está a detalhes de acertar sua transferência para o Flamengo.

O anúncio oficial parecia estar agendado para acontecer nesta quarta-feira (08), após reunião no Rio de Janeiro entre e Goiás. Entretanto o encontro terminou sem uma definição.

O grande entrave envolveu os valores destinados ao Goianésia, clube que tem 5% dos direitos do atacante de 23 anos.

A proposta do Flamengo, de 7,5 milhões de euros. Entretanto, o Goiás, dono de 75% dos direitos de Michael, exige 8 milhões para negociar o atleta.

As diretorias irão se encontrar nos próximos dias e o desfecho ainda é visto como favorável, até porque, neste momento, apenas o Flamengo negocia com o Goiás pelo jogador, dentre os clubes brasileiros. Através de uma nota oficial na qual critica a postura do clube goiano, o Corinthians se retirou das negociações.