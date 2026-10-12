O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a ausência de dois jogadores do time no confronto contra o Lille, na noite de amanhã, terça-feira, no Emirates Stadium, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Arteta recebeu um golpe duplo antes da partida contra o Lille, já que Piero Hincapié e Martín Zubimendi estão fora dos treinos por causa de lesões sofridas durante o período de treinamento adicional, após a vitória do Arsenal no último sábado sobre o Leeds (2 a 1).

Arteta disse nesta segunda-feira, segundo o jornal inglês "Daily Mail": "Nós havíamos planejado uma sessão de treino após a partida para os jogadores que não tiveram minutos suficientes. E, em dois incidentes extremamente infelizes, perdemos dois jogadores".

E acrescentou: "Essa não é, de forma alguma, a situação ideal. Isso nunca aconteceu em sete anos. Precisamos avaliar a condição deles hoje e fazer mais exames para saber como estão, e depois disso poderemos determinar por quanto tempo ficarão afastados".

Próximas partidas ARS Liga dos Campeões 15:00 LIL

Questionado se havia algo que pudessem fazer para evitar essas lesões infelizes, respondeu: "É muito simples: não treinar. Se eles nunca treinarem, não vão se lesionar, mas a consequência disso é que, quando lhes for pedido para jogar, não terão ritmo, e quando você pedir que joguem, não terão nenhuma influência na partida".

E completou: "O que eu posso fazer? Se eu tivesse uma bola de cristal, simplesmente diria: 'Rapazes, entrem na jacuzzi e vejo vocês amanhã'".

Arteta demonstrou otimismo quanto às chances do Arsenal na Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, afirmando: "Acho que estamos muito felizes por disputar a Liga dos Campeões novamente. Queremos manter o ritmo, porque fizemos uma grande campanha na Liga dos Campeões no ano passado".

E concluiu suas declarações: "É uma oportunidade para nós, mais uma vez, de atacar a Liga dos Campeões".







