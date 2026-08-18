O que estava por trás das câmeras virá à tona: nova surpresa na Premier League

A Premier League deu um novo passo rumo à ampliação do uso da tecnologia nas partidas, após ser alcançado um acordo que permite às emissoras de televisão, pela primeira vez, transmitir trechos das conversas de áudio que ocorrem entre árbitros e jogadores dentro de campo, no âmbito de um plano para expandir o uso da tecnologia da "câmera do árbitro" e aprimorar a experiência de quem assiste.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o acordo veio após pressões das emissoras de televisão "Sky Sports" e "TNT Sports", além do desejo da liga inglesa e do órgão de arbitragem de aproveitar melhor a tecnologia e disponibilizar mais detalhes ao público sobre o que acontece dentro de campo.

De acordo com o novo sistema, o número de partidas da liga em que se utiliza a "câmera do árbitro" aumentará de cerca de 20 jogos na temporada passada para aproximadamente 45 jogos ao longo da nova temporada, depois que a experiência anterior demonstrou a capacidade da tecnologia de oferecer novos ângulos aos espectadores, especialmente no que diz respeito aos detalhes táticos e à interação entre árbitros e jogadores.

As novas regras permitirão às emissoras de televisão transmitir o áudio captado pela câmera do árbitro em um ou, no máximo, dois lances durante cada rodada da liga, que conta com 38 rodadas, desde que a transmissão ocorra dentro dos replays instantâneos ou quase ao vivo, e não como uma transmissão de áudio ao vivo e contínua durante toda a partida.

Essa medida tem como objetivo dar aos espectadores uma maior oportunidade de compreender a natureza dos diálogos que ocorrem entre o árbitro e os jogadores em situações importantes, sem abrir espaço para a transmissão de todas as conversas que acontecem dentro de campo.

Por outro lado, as conversas relacionadas às revisões do árbitro assistente de vídeo "VAR" permanecerão fora do escopo da transmissão, uma vez que é proibido transmitir as comunicações referentes a essas revisões, conforme as regras em vigor por parte do International Football Association Board "IFAB".

A liga inglesa e o órgão de arbitragem não parecem satisfeitos com os limites do sistema atual, pois pressionam por futuras alterações nas regras do jogo que permitam a transmissão das conversas de áudio de forma ao vivo e em maior escala, o que requer a aprovação das entidades internacionais competentes.

Esse passo se insere em uma tendência crescente no futebol inglês de dar ao público um acesso maior aos detalhes que ocorriam longe das lentes das câmeras, numa tentativa de reduzir a distância entre o que o espectador vê na tela e o que realmente acontece dentro do campo.