O que está acontecendo com o campeão da Ásia? Al-Ahli sofre a terceira derrota antes da nova temporada

O Al Ahli sofreu a terceira derrota em seu campo de treinamento no exterior, na preparação para o início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al Ahli perdeu para o Portimonense, que disputa a segunda divisão portuguesa, pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no campo de treinamento do "Al Raqi" em Portugal.

Essa passou a ser a terceira derrota sofrida pelo Al Ahli em seus jogos amistosos no campo de treinamento no exterior, depois de ter perdido para o Holstein Kiel, da Alemanha, pelo placar de 4 a 1 na Áustria, e em seguida para o Vitória de Guimarães, de Portugal, pelo placar de 3 a 1 em Portugal.

Por outro lado, o "Al Raqi" conquistou apenas uma única vitória, sobre o Saalfelden, da Áustria, por 8 a 0, em seu primeiro jogo amistoso na Áustria, enquanto empatou com o Rio Ave, de Portugal, pelo placar de 2 a 2 em Portugal.

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al Ahli, começou a partida com apenas um estrangeiro, o ponta brasileiro Galeno, antes de substituí-lo no segundo tempo, sem colocar em campo nenhum outro estrangeiro.

Espera-se que o restante dos estrangeiros participe do outro jogo amistoso, no qual o Al Ahli enfrentará o Fulham, nesta terça-feira, em seu último amistoso antes do encerramento do campo de treinamento em Portugal e do retorno à cidade de Jidá.