Compartilhar Siga GOAL no Google

Marc Guehi tem cometido erros incomuns no Manchester City, enquanto o percentual de defesas de Gianluigi Donnarumma está muito abaixo do que ele esperaria. Ex-capitão do City, Richard Dunne explica à GOAL por que essas falhas estão acontecendo e admite que a saída do técnico Pep Guardiola tem parte da culpa.

Publicidade

Distrações para lidar

Uma nova era começou no Etihad Stadium após a despedida de um técnico que conquistou 20 troféus ao longo de uma passagem histórica de uma década pela Inglaterra. Enzo Maresca, que conhece bem o City por suas passagens pela comissão técnica do clube, assume o posto de um antecessor dos mais ilustres .

Ele tem muitas distrações com que lidar, dentro e fora de campo, enquanto a ameaça de punições severas por violações do Fair Play Financeiro (FPF) continua a pairar sobre o clube. Em alguns momentos, a equipe parece, literalmente, ter perdido a atenção na bola.

Depois de um início perfeito na Premier League de 2026/27, o City tropeçou nas últimas três partidas pelo campeonato. As falhas defensivas têm sido difíceis de corrigir, com quedas no desempenho individual em algumas áreas do campo.

Erros têm prejudicado Guehi

O zagueiro Guehi, da seleção inglesa, tem passado por dificuldades depois de ter sido tão confiável. Ídolo do City, Dunne, que falou em parceria com o IrishBetting.ie, disse à GOAL, ao ser questionado sobre as falhas surpreendentes: “Você pode passar por fases em que comete alguns erros e sai impune porque o goleiro está em ótima fase e salva você. Agora, porém, todos os erros estão sendo punidos.

Publicidade Publicidade

“Se eles erram no meio-campo, a bola volta. Os defensores não estão tão atentos quanto na temporada passada. Eles cometem um erro e, por fim, a bola chega ao goleiro, que não está fazendo as defesas que fazia antes. São erros individuais, mas, como grupo, eles também caíram um pouco de rendimento. Não acho que sejam tão precisos quanto na temporada passada. Acho que dão mais espaços e está mais fácil atacá-los.

Tópicos relacionados

“Acho que toda a Premier League mudou. Há três ou quatro anos, os times deixavam a defesa do Manchester City ficar com a bola e recuavam. Agora, assim que Guehi recebe a bola, já está sob pressão. Os times pressionam mais à frente, impõem mais contato físico, e o jogo está mais rápido. Assim, os erros ficam ainda mais evidentes, e aí entra a confiança.

“Você comete um ou dois erros e, na próxima vez que a bola chega, pensa ‘espero dominar bem’, em vez de simplesmente fazer o movimento de forma natural. Você começa a pensar demais nas situações, e provavelmente é isso que está acontecendo com Guehi. Não só com ele: a defesa em geral tem passado por isso nesta temporada.”

Publicidade

Números de Donnarumma estão bem abaixo do esperado

Sobre Donnarumma, Dunne foi questionado se o City precisa esperar mais de um jogador de elite cujo percentual de defesas caiu para 65% : “Com certeza. É baixo demais. Independentemente de ele estar enfrentando mais finalizações ou não, a queda no percentual de defesas não é boa.

“Dá para ver. Dá para ver os gols que estão entrando. Todos nós olhamos e pensamos: ‘Ele teria defendido essa no ano passado, teria sido melhor’. Mais uma vez, são erros individuais. Seja qual for a causa, a preparação durante a semana não estar adequada, a queda de confiança ou qualquer outra coisa, isso está afetando o time inteiro.

Publicidade

“Se você tem um goleiro que está cometendo erros, os defensores começam a pensar ‘bem, eu não posso errar’, e isso acrescenta um pouco de pressão, que se espalha pelo time todo.

“Acho que Donnarumma provavelmente teve, na temporada anterior à conquista da Champions League pelo PSG, um período de queda de rendimento em que não esteve tão bem. Mas, quando conquistaram a Champions League pela primeira vez, ele fez defesas incríveis e voltou ao nível em que o vimos no Manchester City nos últimos dois anos. Só que ele parece ter caído um pouco de rendimento. Não está chegando às bolas rasteiras tão rápido quanto antes.

Publicidade

“É o conjunto de tudo. É o efeito da ausência de Pep Guardiola. Sei que Maresca chegou e fez um ótimo trabalho, mas, quando você tem um dos melhores técnicos do mundo, que não cede um centímetro, e ele vai embora, os jogadores acabam cedendo esse centímetro, e isso se reflete nas atuações.”

Altos e baixos durante a pausa para seleções

Com o City agora em terceiro lugar na tabela da Premier League, seis pontos atrás do líder e atual campeão Arsenal, Maresca cobrará uma reação de seus jogadores quando eles voltarem a campo no sábado, em casa, contra o Fulham.

Publicidade

Guehi pode não enfrentar o Fulham, após deixar a convocação mais recente da Inglaterra por uma lesão no quadril. Donnarumma, porém, estará no gol depois de uma movimentada pausa para seleções com a Itália, que venceu a França antes de sofrer quatro gols em uma derrota para a Bélgica .