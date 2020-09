O que esperar do Barcelona sob a tensão entre Messi, Koeman e Bartomeu?

Tanto o presidente quanto o capitão permanecem no Camp Nou, então é difícil o que esperar além de mais caos no clube

FC : Mais do que um clube. Mais como uma novela ruim.

Só na temporada passada, tivemos alegações de roubo, vazamentos para a imprensa, um escândalo nas redes sociais, uma briga sobre cortes de salários e discussões públicas mesquinhas, uma derrota historicamente ruim para o de Munique na Liga dos Campeões e, para coroar tudo isso, a saga de transferência mais dramática da história do futebol.

Então, o que devemos esperar da nova temporada?

De qualquer forma, vamos começar com as boas notícias: Lionel Messi ainda está no Barcelona.

Agora, a má notícia: Josep Maria Bartomeu ainda está no Barcelona.

Isso pode ser bom para a mídia; afinal, toda boa história precisa de um protagonista atraente e um arqui-inimigo. Mas é uma distração indesejável para os jogadores e seu novo técnico, Ronald Koeman.

A presença contínua de Bartomeu em Camp Nou significa que o clube permanece num estado de caos constante, tornando inevitáveis ​​mais discussões e azedume.

O presidente diz que não quer "entrar em conflito" com Messi, mas já ultrapassamos esse ponto.

Conforme destacou em sua sensacional entrevista exclusiva à Goal, o capitão está furioso com a forma como o clube tem sido dirigido nos últimos anos.

"Há muito tempo não existe projeto nem nada", disse irritado. "Eles fazem malabarismos e tapam buracos conforme as coisas passam."

Além disso, Messi continua chateado por Bartomeu ter bloqueado seu plano de ir embora durante a janela de transferência, chegando a acusar seu chefe de não cumprir sua palavra de deixá-lo ir.

Messi, evidentemente, não tem mais fé em Bartomeu.

Nem 20.687 sócios do clube, que na semana passada apoiaram uma moção de censura ao presidente.

Um anúncio oficial do conselho deve ser feito na próxima semana, e é provável que haja uma votação sobre o futuro de Bartomeu em outubro. Caso ele seja forçado a sair antes do término de seu mandato no ano que vem, um conselho provisório supervisionará a eleição de um novo presidente em dezembro.



É em meio a essa atmosfera de crescente tensão e incerteza incessante que o novo técnico Koeman deve tentar de alguma forma concentrar as mentes nas questões de campo.

Na verdade, a nomeação do holandês como sucessor de Quique Setien rapidamente se tornou uma nota de rodapé na história do verão, quando Koeman foi relegado ao papel de um personagem menor no que Messi chamou de "um drama brutal".

O candidato presidencial Victor Font, que tem laços estreitos com Xavi, voltou atrás em sua afirmação de que removeria Koeman no meio de seu contrato de dois anos, mesmo se o treinador ganhasse o triplete. No entanto, do jeito que está, Koeman não é a escolha número um do candidato para liderar o Barça em uma nova era de sucesso.

Como resultado, o novo técnico sabe que algumas peças são absolutamente essenciais se ele deseja manter o emprego.

Assim, com o Barcelona pronto para começar sua campanha na Liga no domingo, em casa contra o , que esperança Koeman tem de recuperar o título do ?

No lado positivo, os campeões não gastaram um único centavo neste verão, o que significa que podemos esperar mais do mesmo da equipe de Zinedine Zidane - solidez na defesa, mas problemas no ataque.

O Madrid, então, pode ser derrubado. Se o Barça é o time que vai tirá-los de seu posto, no entanto, está muito aberto para debate.

De forma encorajadora, os catalães venceram os três jogos da pré-temporada, com Antoine Griezmann, Ousmane Dembele e Philippe Coutinho entre os artilheiros, e é imperativo que as três transferências mais caras da história do Barça redescobram sua melhor forma se a equipe está prosperando nesta temporada.

Gastar quantias exorbitantes de dinheiro em contratações inadequadas é uma das razões pelas quais o Barcelona está nessa bagunça. Claro, o coronavírus atingiu duramente o clube catalão, custando-lhes € 315 milhões (£ 287 milhões / $ 366 milhões) em receita, mas sua receita para 2019-20 ainda estava acima de € 700 milhões.

Ganhar dinheiro não tem sido o problema do Barcelona; o problema é o que foi desperdiçado. E agora pouco resta. Como Koeman admitiu no sábado, "o que eu quero (no mercado de transferências) não é possível do ponto de vista financeiro."

A formação preferida de Koeman em 4-2-3-1 deve, pelo menos, ser uma opção melhor para muitos dos jogadores do Barça, incluindo Coutinho, que nunca se sentiu confortável como meio-campista ou ala.

O meia holandês Frenkie de Jong, que se destacou sob o comando de Koeman a nível internacional, mostrou lampejos de sua indiscutível habilidade na temporada passada e também deve se beneficiar enormemente por ser colocado em um pivô duplo ao lado de Sergio Busquets.

A saída de Luis Suarez para o , é claro, deixa uma lacuna no ataque do Barça, e há um medo compreensível de que a decisão de deixá-lo ingressar em um rival pelo título possa voltar a morder os blaugrana pelo lado traseiro.

A maneira como ele saiu só perturbou ainda mais Messi, que, em uma homenagem sincera a seu bom amigo publicada no Instagram na sexta-feira, também se certificou de colocar outra chuteira em Bartomeu e Koeman, que informou Suarez que não tinha futuro no clube através de um breve telefonema.

“Você não merecia que eles o expulsassem como fizeram”, disse o capitão ao seu conterrâneo sul-americano em uma carta aberta que contou com o apoio das ex-estrelas do Barça, Neymar, Dani Alves, Cesc Fabregas e Samuel Eto'o. "A verdade é que nesta fase nada mais me surpreende”.

Koeman negou ter desrespeitado Suarez - "Parece que fui escalado como o bandido neste filme, mas não é assim." - e, do ponto de vista puramente esportivo, é claro que o uruguaio está em declínio, mas ainda assim ele marcou 21 vezes e contribuiu com 11 assistências em 36 jogos em todas as competições na temporada passada.

O substituto mais provável de Suarez, Memphis Depay, ficaria emocionado com essas estatísticas, já que o atacante do , de 26 anos, marcou apenas uma vez mais de 15 gols em uma campanha inteira (22, em 2017-18).

Os torcedores do Barça teriam preferido ver Lautaro Martinez, alvo de longa data, chegar do Inter, mas vão, pelo menos, se animar com o fato de que 11 dos 19 gols de Depay na ocorreram em 18 jogos sob Koeman.

Depay também adicionaria um ritmo muito necessário no ataque, já que o Barcelona pode parecer dolorosamente lento quando Dembele não está disponível para seleção, o que é uma ocorrência lamentavelmente regular.

Messi 🆚 Bartomeu



Com o Barça ainda tentando arrecadar fundos para as transferências descarregando nomes como Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Rafinha e Junior Firpo, pode ser que na próxima semana outro atacante chegue ao Camp Nou.

Contra o Villarreal, neste domingo, os torcedores devem ver Griezmann, que marcou 15 gols em 41 jogos na temporada passada, liderando a linha, embora com o francês regularmente mudando de posição com Messi.

Ansu Fati também deve ter alguma participação no jogo. Já a situação de Riqui Puig permanece incerta, no entanto. O jovem de 21 anos foi um dos poucos destaques de uma campanha sombria de 2019-20, mas Koeman não vê nenhuma função para ele nesta temporada.

Consequentemente, o prata da casa, que é adorado pelos fãs, pode ser emprestado, especialmente com a nova contratação de Miralem Pjanic agora competindo com Busquets e De Jong no meio-campo.

No entanto, foi mesmo afirmado que o ex-craque da poderia ser usado como uma espécie de camisa 10 moderno, podendo contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente.

Conseqüentemente, o papel preciso de Pjanic é apenas um dos muitos subenredos fascinantes da nova temporada no Barcelona.

Messi, claro, será a estrela do show mais uma vez, mas com tantas dúvidas sobre seu elenco coadjuvante e Bartomeu se recusando a sair do palco, é impossível saber neste momento se este drama brutal terá um final feliz .