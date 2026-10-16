Andy Burnham foi obrigado a determinar a abertura de uma investigação ampliada sobre suas relações com o Manchester City, após a apuração realizada pelo jornal britânico "The Sun" acerca de seus vínculos com o clube, que enfrenta uma crise em razão da acusação de ter cometido irregularidades.

Segundo o "The Sun", o primeiro-ministro pediu uma revisão manual completa de todos os seus encontros anteriores com dirigentes do clube e seus proprietários em Abu Dhabi, no momento em que vieram à tona os detalhes de um sétimo encontro.

Burnham e sua equipe iniciaram a semana afirmando que ele havia realizado apenas uma reunião, descrita por ele como importante, com dirigentes do Manchester City, em 2021.

Mas essa versão desmoronou depois que o jornal revelou que Burnham participou de dois jantares com o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, em 2017 e 2018, quando ocupava o cargo de prefeito de Manchester, sem que esses dois encontros aparecessem nos registros públicos, já que foram apagados deles.

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A relação de Burnham com o Manchester City passou a ser alvo de críticas após ele manifestar preocupação com a possibilidade de saída dos proprietários emiratenses do clube, depois que ficou comprovada a culpa do clube por mais de 100 infrações aos regulamentos da Premier League.

Seguindo orientação do primeiro-ministro, a Autoridade Combinada da Grande Manchester divulgou um comunicado sucinto, na segunda-feira, que não abordou os dois jantares que reuniram Burnham e Khaldoon Al Mubarak.

O primeiro-ministro prometeu total transparência, afirmando: "Pedi a eles que fizessem uma revisão manual mais abrangente de tudo, porque quero disponibilizar todas as informações possíveis a todos. Não há margem para dúvida nisso, é preciso haver transparência total".

Mas Louie French, ministro-sombra, exigiu um pedido de desculpas e disse, na noite de ontem: "O primeiro-ministro prometeu, diante da Câmara dos Comuns, publicar todas as suas tratativas relacionadas ao Manchester City na tarde de segunda-feira".

E acrescentou: "Isso não aconteceu, e essa é uma responsabilidade pessoal dele. Ele deve comparecer à Câmara e apresentar um pedido de desculpas".

Além dos dois jantares, o jornal revelou que Burnham se encontrou com altos dirigentes do Manchester City em pelo menos outras cinco ocasiões.

Documentos recentemente revelados mostraram que o primeiro-ministro participou de uma reunião de mesa-redonda na China, em setembro de 2018, com a presença do City Football Group.

Sabia-se que ele havia comparecido a um evento no país por ocasião da inauguração de um escritório do clube, mas não se sabia que ele também participou de um almoço de duas horas, com a presença de representantes de destaque do grupo.

Registros revelados com base nas leis de liberdade de informação mostraram que a agenda oficial de Burnham durante uma viagem de quatro dias incluiu um almoço intitulado inauguração do escritório do City Football Group em Shenzhen e a reunião técnica da mesa-redonda dos presidentes executivos.

Os documentos, que traziam o selo "classificado: interno, pessoal e confidencial", esclareceram que a cúpula foi realizada no dia 20 de setembro de 2018, das 11h30 às 13h30, no edifício One Shenzhen Bay.

O Fórum Manchester-China assumiu o pagamento de uma fatura de 4.796 libras esterlinas, que incluiu custos de voos, hotéis e despesas, um fórum que tem como objetivo fortalecer as relações entre as duas regiões.

Em setembro de 2019, Burnham apareceu em uma foto ao lado de Khaldoon Al Mubarak, ambos acompanhando a partida de homenagem a Vincent Kompany no Etihad Stadium.

Depois disso, Burnham realizou o que descreveu como sua única reunião importante com o presidente do Manchester City, durante a cúpula global de investimentos organizada pelo governo em outubro de 2021.

Em julho de 2023, Burnham se encontrou com Ferran Soriano, presidente executivo do City Football Group, durante um evento para celebrar a conclusão do teto da Co-op Live em Manchester, uma arena da qual o xeque Mansour, proprietário do Manchester City, é coproprietário.

Em junho de 2025, Burnham voltou a se encontrar com Roel de Vries, ex-diretor de operações do Manchester City, dentro da mesma arena, durante uma cerimônia ligada aos prêmios musicais Brit Awards.



