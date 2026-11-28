Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona se prepara para acrescentar uma experiência excepcional aos tours pelo Spotify Camp Nou, depois de decidir abrir as portas do vestiário do time principal aos visitantes. A medida oferece aos torcedores uma rara oportunidade de conhecer um dos espaços mais reservados do clube catalão e revela, ao mesmo tempo, a ambição da diretoria de aumentar as receitas do estádio após o fim das obras de reforma.

Publicidade

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o Barcelona pretende permitir a visita ao vestiário do time principal no novo tour pelo museu e pelo estádio, cuja reabertura está prevista para o primeiro trimestre de 2027. A experiência deve se tornar uma das principais atrações do novo projeto turístico.

A decisão representa uma mudança notável em relação ao tour anterior, que funcionou até maio de 2023, antes do início das obras de reforma do estádio, uma vez que o percurso da visita incluía a passagem pelo vestiário do time principal.

Desta vez, porém, a situação será diferente, já que a visita se tornou viável do ponto de vista logístico. Isso porque o time principal só utiliza o vestiário em dias de jogo, o que permite receber visitantes no restante da semana sem afetar a preparação dos jogadores.

O vestiário fica em uma área subterrânea de cerca de 2.600 metros quadrados, que reúne diversas instalações do clube, entre elas o vestiário dos funcionários, o vestiário feminino e a sala do técnico Hansi Flick.

Publicidade Publicidade

A área conta ainda com outras instalações, com destaque para uma moderna área aquática, uma pequena academia e uma sala dedicada à análise de partidas e à exibição de vídeos, o que dará aos visitantes a chance de conhecer parte do dia a dia dentro do complexo esportivo.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Durante a reforma, as visitas às áreas internas do estádio ficaram limitadas por motivos de segurança. Com a reabertura do projeto, essa experiência será retomada, e os visitantes poderão completar o tour pelo Camp Nou depois de passar pelo museu, de acordo com o pacote que escolherem comprar.

Benefício exclusivo para os sócios do Barcelona

As novidades não se limitarão à abertura do vestiário do time principal: o Barcelona pretende oferecer um benefício especial aos seus sócios, com entrada totalmente gratuita no novo museu e na área dos vestiários.

Publicidade

A medida dá continuidade à política adotada pelo clube no tour anterior e no museu provisório, que hoje funciona no local da antiga pista de patinação, onde os sócios tinham acesso sem custo.

O benefício é uma tentativa de preservar a relação especial entre o clube e seus sócios, dando a eles a oportunidade de aproveitar as novas instalações, em paralelo ao lançamento do projeto turístico em sua versão renovada.

Publicidade

“Skywalk”: a maior surpresa do Camp Nou

O vestiário, no entanto, não será a única atração do novo projeto. O Barcelona se prepara para acrescentar uma experiência ainda mais emocionante, chamada “Skywalk”, que será uma das novidades mais aguardadas do Spotify Camp Nou.

A passarela suspensa será construída sobre a cobertura do estádio, na área entre a arquibancada norte e a arquibancada principal, a uma altura de até 80 metros, permitindo aos visitantes desfrutar de vistas panorâmicas da cidade de Barcelona a partir do ponto mais alto do complexo.

Publicidade

A experiência se assemelha às atrações turísticas existentes no estádio do Tottenham Hotspur e oferecerá aos torcedores uma perspectiva diferente do estádio e da cidade, longe dos roteiros tradicionais dos tours.

Segundo a reportagem, o clube pretende abrir o “Skywalk” aos visitantes até 2029, ano em que o Camp Nou espera receber a final da Champions League masculina.

Publicidade

O Barcelona não vê a novidade apenas como uma nova forma de entretenimento, mas como uma oportunidade de aumentar consideravelmente as receitas anuais do museu, com pacotes turísticos diferenciados capazes de atrair um número maior de visitantes.

Assim, o Barcelona não se limita a reformar seu estádio para torná-lo mais moderno e capaz de receber grandes eventos. O clube também busca transformá-lo em um destino turístico completo, que una a magia do futebol a experiências de entretenimento e abra novas fontes de receita longe dos gramados.