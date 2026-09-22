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O que ele disse sobre o Marrocos? Prefeito de Madri opina sobre a questão da final da Copa do Mundo de 2030

Copa do Mundo
Real Madrid
Espanha
Marrocos

Almeida não se sente otimista

O prefeito de Madri, José Luis Martínez Almeida, admitiu nesta terça-feira que não está otimista quanto à realização da final da Copa do Mundo de 2030 na capital espanhola, e declarou que, nesse caso, "deve haver consequências".

Segue a polêmica em torno do estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2030, com o processo permanecendo em aberto entre Espanha e Marrocos, depois de inicialmente prevalecer a crença de que a partida final seria disputada no estádio Santiago Bernabéu, com o estádio Spotify Camp Nou entre as opções possíveis.

Mas os dados mais recentes apontam para o aumento das chances de realização da final no estádio Hassan II, que está sendo construído na cidade marroquina de Benslimane, especialmente pela grande capacidade de público que terá quando estiver concluído.

Almeida disse, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Não estou otimista. Acredito que o Marrocos, que deseja sediar a partida final e esse é um direito legítimo, está se movimentando nos níveis político e institucional para conseguir isso, mas não tenho provas de que o governo espanhol esteja agindo dessa forma".

E acrescentou: "Não tenho nenhum motivo que me leve a acreditar que o governo espanhol se esforçará para fazer com que Madri sedie a Copa do Mundo".

E insistiu que a Copa do Mundo de 2030 é organizada pela Espanha em conjunto com Portugal, a quem se juntou posteriormente o Marrocos, além de Paraguai, Uruguai e Argentina, com três partidas, e que não parece natural que a final não seja em Madri, nesse caso.

E, embora tenha indicado que não é a pessoa adequada para dizer se a Espanha deveria reconsiderar sua continuidade, em sua opinião "deve haver consequências, sem dúvida".

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