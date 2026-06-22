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O que ele disse? Al-Sisi comenta sobre a tríplice conquista dos Faraós na Copa do Mundo

Nova Zelândia x Egito
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O presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, parabenizou a seleção dos Faraós após a emocionante vitória sobre a Nova Zelândia na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia conseguiu reverter o placar adverso contra a Nova Zelândia e conquistar uma vitória valiosa por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O presidente Al-Sisi declarou, por meio de sua conta oficial no Facebook: “Parabenizo a seleção nacional do Egito e a torcida do nosso grande povo pela conquista da primeira vitória na história das participações do Egito em competições da Copa do Mundo, com uma atuação honrosa que refletiu a determinação, a vontade e a perseverança dos filhos desta pátria”.

E continuou: “Esta vitória merecida representa um começo promissor para continuarmos a jornada com confiança e ambição, e para elevar o nome do Egito nas instâncias internacionais”.

Por sua vez, a Federação Egípcia de Futebol expressou seus sinceros agradecimentos e apreço ao presidente Abdel Fattah al-Sisi por suas gentis felicitações e pelo apoio contínuo aos jovens em diversas áreas.

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A conta da Federação de Futebol no site X destacou que esse grande apoio representa um forte incentivo para continuar trabalhando e se dedicando, e que a seleção nacional fará o possível para honrar o futebol egípcio.

Os três gols dos Faraós contra a Nova Zelândia foram marcados por Mustafa Zico, Mohamed Salah e Mahmoud Trezeguet.

A seleção egípcia subiu para 4 pontos na liderança do Grupo 7, enquanto a Nova Zelândia permaneceu com um ponto na última posição da tabela.

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