Uma partida de futsal feminino transformou-se num cenário de violência chocante na última quarta-feira, no Brasil, quando uma jogadora da equipa As Resenhas perdeu completamente o controlo e desferiu dois pontapés na cabeça da sua adversária enquanto esta estava caída no chão, agredindo depois com um soco outra jogadora que tentava intervir, o que levou a Confederação Brasileira de Futsal a suspendê-la por 5 anos e a excluir o seu clube da competição.

Segundo a Confederação Brasileira de Futsal, a comissão disciplinar emitiu a sua decisão na última sexta-feira, suspendendo a jogadora por 5 anos e excluindo o clube As Resenhas do campeonato municipal de Fortaleza nesta temporada, na mais severa punição alguma vez aplicada a uma jogadora na história do futsal feminino no Brasil.

Agressão brutal

O incidente chocante ocorreu na segunda parte do jogo de abertura do campeonato municipal de Fortaleza, quando a equipa Projeto RDJ Sport Feminino vencia por 1-0. A jogadora, após cometer uma falta, desferiu dois pontapés na cabeça da sua adversária enquanto esta estava caída no chão, e depois deu um soco no rosto de outra jogadora enquanto esta tentava intervir para travar a agressão.

As imagens que circularam mostraram uma violência excessiva no campo, o que levou o árbitro a suspender o jogo de imediato após a agressão. As duas vítimas foram transportadas para o hospital para receber tratamento e não registaram lesões graves, de acordo com os relatórios médicos preliminares.

Investigação criminal

Além da punição desportiva, a jogadora está sob investigação da polícia local no estado do Ceará, com o Ministério Público a acompanhar de perto a investigação para responsabilizar a jogadora pelos seus atos o mais rapidamente possível, numa indicação da possibilidade de serem apresentadas acusações criminais contra ela por agressão e ofensas corporais.