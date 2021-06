O que é o manifesto apresentado pelo Vasco contra a homofobia?

Clube celebra Dia do Orgulho LGBTQ+ com manifesto, mosaico e novo uniforme neste domingo (27)

Na manhã deste domingo (27), o Vasco publicou um manifesto contra a homofobia e transfobia um dia antes do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado nesta segunda-feira (28), prometendo diversas ações.

"O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera: o esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos. Reproduz, enfim, sua inércia. Mesmo assim, a sociedade muda. E, como reflexo da sociedade em transformação, o futebol também não se mantém imune às suas mudanças", dizia o começo da nota.

Relembrando a sua história com a luta contra o racismo, o Vasco ainda convidou clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e a sociedade para repensarem seus posicionamentos através da carta Respeito e Diversidade. Confira abaixo a carta na íntegra.

Vasco faz posicionamento histórico contra a homofobia e a transfobia.



"Movimento contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro

Mesmo assim, a sociedade muda. E, como reflexo da sociedade em transformação, o futebol também não se mantem imune às suas mudanças. Mas o esporte tem o dever de ir além: o futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais, rumo a uma sociedade melhor e mais justa.

A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução. O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja.

Estamos conscientes de que uma parte das mudanças acontece dentro de nossos próprios muros. Mas estamos dispostos a nos engajar na construção de um Vasco melhor, que reflita o mundo que queremos ver para o futuro próximo: com respeito e dignidade, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.

Ser parte da mudança - e não do problema - não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e da transfobia.

O Vasco de 1923 não aceitou o racismo, naturalizado no século anterior. O Vasco do século XXI se nega a aceitar a homofobia e a transfobia que marcaram o século XX.

Mudemos juntos. O caminho é longo, mas o Vasco dará tantos passos quantos forem necessários neste debate, indispensável ao mundo atual.

Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, somos todos iguais. O Vasco da Gama nasceu como o time de todos e continuará sendo."

Nova camisa contra o Brusque

O Vasco entrará em campo neste domingo (27) contra o Brusque com uma camisa especial, em edição única. Ela estará à venda nas lojas Gigantes da Colina e através da Vasco Store, e parte da verba arrecadada com as vendas será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

O dia ainda amanheceu com as cadeiras sociais de São Januário cobertas por um mosaico exibindo a palavra "Respeito", acompanhado pela bandeira símbolo da causa LGBTQIA+.