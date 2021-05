O que é o Hall da Fama da Premier League e quais jogadores foram contemplados?

Com Alan Shearer e Thierry Henry já anunciados, a lista conta com nomes de muitas lendas da Premier League

A Premier League revelou oficialmente seu novo Hall da Fama, onde os fãs escolheram seus jogadores favoritos para serem incluídos e homenageados pelo prestigioso prêmio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Muitos atletas icônicos surgiram na competição de maior destaque da Inglaterra e, depois de três décadas, os dirigentes da liga decidiram estabelecer uma lista definitiva de estrelas indiscutíveis.

A Goal tem tudo que você precisa saber sobre o Hall da Fama da Premier League, com a lista completa de indicados.

O que é o Hall da Fama da Premier League?

O Hall da Fama da Premier League homenageia e celebra os melhores que jogaram na competição. O prêmio foi criado para reconhecer os verdadeiros grandes nomes do futebol Inglês. Apenas jogadores aposentados até 1º de agosto de 2020 são elegíveis para o Hall, e somente sua carreira na Premier League será levada em consideração durante o processo de seleção.

Cada homenageado recebe uma medalha personalizada gravada com seu ano de posse.

Em 2021, a Premier League anunciou os primeiros dois jogadores a serem adicionados, juntamente com uma lista de indicados. Os fãs também puderam votar em seus candidatos preferidos.

Em um comunicado oficial, a organização disse “Ser membro do Hall da Fama da Premier League será a maior honra individual concedida aos jogadores pela liga.”

O chefe da entidade, Richard Masters, acrescentou: “Desde 1992, a Premier League tem sido o lar de jogadores de classe mundial que definiram gerações e nos proporcionaram futebol atraente após a temporada."

"Um lugar no Hall da Fama da Premier League é reservado para os melhores. Será uma ocasião para os nossos fãs ao redor do mundo olharem para trás e nos ajudarem a comemorar algumas carreiras de jogador verdadeiramente excepcionais."

Quais jogadores estão no Hall da Fama da Premier League?

Alan Shearer e Thierry Henry foram os dois primeiros, anunciados em abril de 2021.

Eles se juntaram às lendas do Manchester United Eric Cantona e Roy Keane em maio, com o herói do Chelsea, Frank Lampard, também incluído na lista.

Um total de oito jogadores serão selecionados em 2021 de uma lista de uma lista de 23 finalistas. Os fãs votaram em até seis candidatos da lista com 23 candidatos, a votação foi encerrada no dia 9 de maio.

Jogador Clubes Anos de Atividade Posse Alan Shearer Blackburn Rovers, Newcastle United 1992-2006 2021 Thierry Henry Arsenal 1999-2007, 2012 2021 Eric Cantona Leeds, Man Utd 1992-1997 2021 Roy Keane Nottingham Forest, Man Utd 1992-2006 2021 Frank Lampard West Ham, Chelsea, Man City 1995-2015 2021 Dennis Bergkamp Arsenal 1995-2006 2021

Lista com 23 candidatos

A lista de 23 candidatos em que os fãs votaram inclui uma variedade de grandes nomes do futebol inglês, incluindo lendas como Steven Gerrard, David Beckham, Eric Cantona, Frank Lampard e Ian Wright.

Você pode ver a lista completa abaixo: