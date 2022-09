O que é o FAN ID, documento para ir aos jogos da Copa do Mundo no Qatar?

Meio de identificação, o Hayya Card também vai dar benefícios exclusivos aos torcedores, além de facilitar a entrada no Qatar no período do Mundial

Atenção torcedores que vão para o Qatar assistir aos jogos da Copa do Mundo!! Seguindo o que já foi feito em outras competições desde 2014, incluindo a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Fifa vai utilizar o sistema de FAN ID no Mundial de 2022, e ele será necessário para todos que forem ao estádio para pelo menos uma partida da competição.

Quem participou de algum grande evento esportivo nos últimos anos - como Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014, Copa do Mundo de 2018, entre outros - deve saber do que se trata o FAN ID, um meio de identificação exigido pelas autoridades de um país onde ocorre um determinado evento. Mas, para quem não está familiarizado com o documento, a GOAL explica tudo!

O que é e para o que serve o FAN ID?

O FAN ID, chamado de Hayya Card ("Vamos lá", em árabe) na Copa do Mundo do Qatar, nada mais é do que um documento de identificação que será primordial a todos que foram a algum jogo do Mundial, sendo residentes, naturais ou turistas. Ele será necessário tanto para que os torcedores tenham acesso aos estádios quanto para que os estrangeiros entrem no país sede da Copa com mais facilidade, sem a necessidade de um visto.

Os torcedores, principalmente estrangeiros, terão de portar pelo menos uma das versões (impressa ou digital, disponível em um aplicativo oficial, que estará nas lojas para download antes do início do Mundial) em todos os momentos, uma vez que serve como um documento de identificação. Além disso, ele será solicitado na versão física, junto com o ingresso para o jogo, a cada vez que o torcedor for entrar no estádio.

No entanto, para além de funcionar como um documento e uma garantia extra para entrar nos estádios, o FAN ID terá outras utilidades e benefícios ao longo da Copa do Mundo. Como Hayya Card será possível andar de transporte público gratuitamente nos dias de jogos e acessar serviços de pagamento seguros, além disso, no aplicativo serão disponibilizados um guia completo de entretenimento e alguns benefícios exclusivos para curtir algumas áreas turísticas do Qatar.

O FAN ID começará a valer como documento oficial cerca de duas semanas antes do início da Copa do Mundo, em 21 de novembro, e perderá a validade alguns dias após o jogo da final, que será disputado no dia 18 de dezembro.

Como conseguir o FAN ID?

Todos os torcedores que forem a algum jogo da Copa do Mundo podem - e devem - solicitar o FAN ID assim que receberem o e-mail como número de confirmação da compra, que é enviado após a confirmação do pagamento dos ingressos. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site Qatar2022.qa ou baixar o aplicativo Hayya to Qatar 2022 (disponível para iOS e Android).

Todos que forem aos jogos devem solicitar o documento, que é necessário para turistas, residente e naturais do Qatar, sem excessões. No caso dos turistas, é preciso confirmar os planos de acomodação na hora da solicitação do FAN ID.