O que é caxumba e como é transmitida a doença que tirou Richarlison da seleção?

Veja os sintomas e como ela pode ser prevenida!

Richarlison está fora da partida do contra o nesta quinta-feira por ter sido diagnosticado com caxumba. A doença viral impede o jogador de estar até mesmo no banco de reservas por conta de sua severidade, e a Goal explica melhor quais são os sintomas e como ela é transmitida.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O que é caxumba?

A caxumba é uma infecção viral aguda e contagiosa, que pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso do corpo humano, mas é mais comum de afetar as glândulas parótidas, que produzem saliva, ou as submandibulares e sublinguais.

A doença é mais comum em crianças, mas também pode afetar adultos. Normalmente, a caxumba tem evolução benigna, mas em alguns raros casos pode apresentar complicações maiores.

Como é transmitida?

A caxumba é transmitida pelo vírus da família Paramyxoviridae, gênero Paramyxovirus. A transmissão ocorre via aérea, por meio da disseminação de gotículas, ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas.

Já a transmissão indireta é menos frequente, mas pode ocorrer pelo contato com objetos ou utensílios contaminados com secreção do nariz e/ou boca.

O paciente deve ficar em repouso e o período de incubação é de 12 a 25 dias até o aparecimento dos sintomas (inchaço). Já o período de transmissibilidade da doença varia entre seis e sete dias antes das manifestações clínicas, e até nove dias após o surgimento dos sintomas.

O principal sintoma e o mais comum é o aumento das glândulas salivares, acompanhado de febre. É comum que em homens adultos a infecção provoque orquite (inflamação nos testículos).

Fonte: Ministério da Saúde.

Como a caxumba pode ser prevenida?

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a imunização correta para evitar a doença começa aos 12 meses de idade, aplicando a primeira dose da tríplice viral. Aos 15 meses, deve ser aplicada uma dose da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varíola), que corresponde à segunda dose da vacina tríplice e uma dose da varicela.

Caso haja atraso na vacinação, crianças até quatro anos ainda podem receber a dose com o componente da varicela.

A partir de cinco até os 29 anos de idade, deverão ser administradas duas doses com a vacina tríplice viral. Pessoas de 30 a 49 anos de idade devem receber uma dose.

A vacina é a única medida preventiva e a mais segura contra essas doenças e é importante que o esquema vacinal esteja completo, conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.