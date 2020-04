O que é a KOEL, quais times disputam, onde assistir e mais do torneio de Fifa 20

Novo campeonato de Fifa 20 conta com clubes brasileiros e europeus; premiação será mais de R$ 180 mil

Engana-se quem pensa que o se retringe apenas ao futebol jogado dentro de campo e de forma real. Ganhando cada vez mais espaço no país, o futebol virtual vem tendo mais adeptos e entusiastas.

E um dos principais destaques é a criação da Koel Clubs. Um torneio de Fifa 2020 organizado pela empresa Kick-Off Eletronic League, e que conta com clubes brasileiros e até mesmo uma equipe financiada por Ronaldinho Gaúcho.

Confira as principais informações e curiosidades sobre o campeonato!

Mais times

O QUE É O KOEL?

A Kick-Off Electronic League, ou KOEL é uma liga de futebol eletrônico, jogada ao longo da temporada do Fifa.

Atualmente, a Koel Clubs possui duas modalidades de torneios, sendo o principal do Fifa 2020 do Brasil, com premiação de mais de 180 mil reais.

"Esse projeto foi criado com muito carinho nos últimos dois anos. Temos um reconhecimento como país do futebol, e nossa proposta é fortalecer essa comunidade. Essa é uma oportunidade de elevar nosso padrão, de profissionalizar o que, no meu entendimento, é tratado com muito amadorismo", afirmou Felipe Carvalho, CEO da liga.

Vocês estão preparados para a maior liga independente de futebol virtual do mundo? 🎮⚽



Uma cobertura histórica, com conteúdo todos os dias! 🌎



Não deixe de acompanhar as novidades que estão por vir, acompanhe nossas redes! 😉 pic.twitter.com/T4VRxMS602 — KickOff Eletronic League (@koel_oficial) January 28, 2020

QUAIS TIMES DISPUTAM O KOEL?

Com 12 equipes confirmadas, a KOEL contará com a presença de duas categorias (individual e por equipes), que precisam lutar por uma vaga na Koel Finals, marcado para o final de agosto.

A final dos campeonatos será disputada em um evento presencial, realizado em um estádio de futebol (ainda não definido), onde os jogadores e equipes se desafiam e são acompanhados pelos fãs pela internet.

Os times convidados para competir nos torneios da Koel Clubs incluem clubes brasileiros, europeus e organizações de Esports.

EQUIPES

-PR (Furacão E-Sports)

Esports

Esports

Esports



Brugge eSports

Black Dragons

R10 Team

Netshoes E-sports

SPQR

Havan Liberty

Bundled Esports

Todo time terá um jogador de PS4 e um de Xbox One, e os confrontos se darão em duas partidas - uma em cada console. Na primeira fase, todos se enfrentam.

XBOX

Mills CDO

Josaci Senna

Klinger

TORE

FIFILZA

TABATA

Bruno Cardoso e Luccas RDZ

PHZIN

Vinicius Leiva

Felipe Alabinha

Arthur Henrique

PS4

GuRebelato

Guilherme Gonzaga

Wendell Lira

GABRIEL PN

EBINHO

LONGARAY

Bruno Vecchia e Patrick11NS

MH

Lucas Rep

Marcos

Diego Barrinha

Por outro lado, também terá a KOEL SINGLE, campeonato individual, com divisões de Bronze a Ouro.

ONDE ASSISTIR O KOEL?

Além das plataformas digitais oficiais da KickOff Eletronic League, o KOEL também ganhará a transmissão do DAZN a partir da próxima semana.

Apesar de disponibilizar alguns jogos de maneira gratuita para não assinantes no Facebook e YouTube , a maior parte do conteúdo exclusivo é direcionado para quem possui uma assinatura ativa.

O preço da mensalidade do DAZN reduziu de R$ 37,90 para R$ 19,90 até o início da 2020, com o principal objetivo a expansão no Brasil.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

PROGRAMAÇÃO: QUAIS JOGOS DA SEMANA?

O DAZN irá transmitir cinco jogos na próxima semana, com destaque da rodada dupla na quinta-feira: R10 x SPQR e Ajax x Sporting. Ambos estão marcado para às 17h (de Brasília), e vão decidir o primeiro split (“turno”) do campeonato.

Vale destacar que haverá uma pausa dos jogos na semana seguinte, de 4 de maio. O segundo split começa a partir do dia 11.

DATA JOGO HORÁRIO Segunda-feira (27/04) Furacão x Bundled 19h (de Brasília) Terça-feira (28/04) Brugge x Havan 19h (de Brasília) Quarta-feira (29/04) Netshoes x Black Dragons 19h (de Brasília) Quinta-feira (30/04) R10 x SPQR 19h (de Brasília) Quinta-feira (30/04) Ajax x Sporting 19h (de Brasília)

R10: TIME FINANCIADO POR RONALDINHO GAÚCHO

Depois de ter o seu próprio campeonato de Pro Evolution Soccer, Ronaldinho, atualmente cumprindo prisão domiciliar no Paraguai, criou em outubro do ano passado uma equipe de eSports voltada no FIFA 20.

No seu elenco, R10 conta com sete jogadores: Abrucio, Gabriel GabrielPN, Klinger Castro, Vega, MH Henrique, Barrinha e PHZin.

WENDELL LIRA NO SPORTING

Com destaque para o ganhador do Prêmio Puskas em 2015 , Wendell Lira foi anunciado pelo Sporting eSports em fevereiro de 2020.

Após encerrar sua carreira nos gramados reais, ele se dedicou exclusivamente ao competitivo de FIFA