"O que deu em Bruno Fernandes?": capitão do Manchester United volta a causar polêmica poucos dias após criticar publicamente o técnico

O português curtiu uma publicação no Instagram com o texto: "Nunca leve uma pessoa leal ao ponto de ela deixar de se importar." O jornal Manchester Evening News mostrou uma captura de tela da curtida e também criticou a atitude. "O que deu em Bruno Fernandes? Ele normalmente está acima desse tipo de coisa e agora curte reels idiotas como um adolescente mal-humorado", escreveu o jornalista.
"É totalmente compreensível que ele esteja frustrado depois de sacrificar os melhores anos de sua carreira por um clube que segue em queda. Mas primeiro ele deixou Michael Carrick na mão e agora está agindo como Garnacho nas redes sociais", acrescentou o repórter.
Durante sua passagem pelo United, Garnacho causou turbulência com várias publicações nas quais deixou clara sua insatisfação com a própria situação. Na semana passada, após a derrota por 4 a 1 na Liga dos Campeões, em Como, Bruno Fernandes atribuiu a culpa pelo resultado ao técnico Carrick, a quem criticou pela falta de pressão na marcação.
Por que Bruno Fernandes e o técnico Michael Carrick entraram em conflito?
Depois disso, Carrick abriu mão de seu capitão no domingo, na partida em casa contra o Bournemouth pelo campeonato, e o deixou no banco de reservas. Sem o meia-atacante, o United sofreu mais uma derrota, por 3 a 0, o que deixou o cargo do treinador seriamente ameaçado. A imprensa inglesa espera que Carrick seja demitido ainda nesta semana. Se o técnico sair, Bruno Fernandes terá novamente o caminho livre para voltar ao time.
Bruno Fernandes, de 32 anos, joga pelos Red Devils desde 2020. O United chegou a pagar 65 milhões de euros ao Sporting de Lisboa por ele. Seu contrato em Old Trafford vai até o fim da temporada.