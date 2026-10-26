O português curtiu uma publicação no Instagram com o texto: "Nunca leve uma pessoa leal a ponto de ela deixar de se importar." O jornal Manchester Evening News mostrou uma captura de tela da curtida e também criticou o episódio. "O que deu em Bruno Fernandes? Ele normalmente está acima dessas coisas e agora curte Reels idiotas como um adolescente mal-humorado", escreveu o jornalista.
"É perfeitamente compreensível que ele esteja frustrado depois de sacrificar os melhores anos da carreira por um clube que só piora. Mas primeiro ele deixou Michael Carrick na mão e agora está agindo como Garnacho nas redes sociais", acrescentou o repórter.
Durante sua passagem pelo United, Garnacho causou turbulência com várias publicações nas quais deixou clara sua insatisfação com a própria situação. Na semana passada, após a derrota por 4 a 1 na Liga dos Campeões, em Como, Bruno Fernandes atribuiu a culpa pelo resultado ao técnico Carrick, a quem responsabilizou pela falta de pressão na marcação.
Por que Bruno Fernandes e o técnico Michael Carrick entraram em atrito?
Depois disso, Carrick deixou seu capitão de fora da equipe titular no jogo de domingo em casa contra o Bournemouth, pela liga, e o manteve no banco. Sem o meia-atacante, o United sofreu mais uma derrota, por 3 a 0, que deixou o cargo do técnico seriamente ameaçado. A imprensa inglesa espera que Carrick seja demitido ainda nesta semana. Se o treinador sair, Bruno Fernandes terá novamente o caminho livre para voltar ao time.
Bruno Fernandes, de 32 anos, joga pelos Red Devils desde 2020. Na época, o United pagou 65 milhões de euros ao Sporting de Lisboa por sua contratação. Seu contrato em Old Trafford vai até o fim da temporada.