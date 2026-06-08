O que chama a atenção dos telespectadores no analista da seleção holandesa, Klaas-Jan Huntelaar, é exatamente a mesma coisa

Klaas-Jan Huntelaar fez sua estreia como comentarista na NOS na noite de segunda-feira, durante o amistoso da seleção holandesa contra o Uzbequistão. O ex-atacante de ponta se juntou à equipe no estúdio para comentar o difícil confronto da Oranje, que acabou sendo vencido por 2 a 1 graças a dois pênaltis convertidos por Cody Gakpo. Nas redes sociais, a estreia de Huntelaar como analista da Oranje foi recebida com críticas.

A Holanda teve um ensaio geral para a Copa do Mundo que foi tudo menos convincente. A equipe do técnico Ronald Koeman parecia pesada, viu o goleiro Bart Verbruggen sair de campo lesionado e só escapou da derrota para o Uzbequistão nos minutos finais. Mesmo assim, Huntelaar avaliou o jogo da Oranje após o primeiro tempo com uma nota 7,5, algo que muitos telespectadores não conseguem entender.

“E o que achou do Klaas-Jan Huntelaar? Ele deu à Oranje uma nota 7,5 pelo primeiro tempo”, escreveu um telespectador. O colunista Jan Dijkgraaf também ficou surpreso com a avaliação. “Klaas-Jan Huntelaar como especialista é uma atração. Dá à Seleção Holandesa uma nota 7,5 após o primeiro tempo. Ele teria dado um aumento salarial a Robin van Persie se ele estivesse no Feyenoord.”

Grande parte das críticas não se concentra apenas no conteúdo das análises, mas também na apresentação de Huntelaar à mesa. “O que Klaas-Jan Huntelaar está fazendo ali? Parece que está dormindo na mesa. É lamentável”, diz uma reação muito compartilhada. Outro telespectador escreve: “O que Huntelaar está fazendo na mesa de TV? Ele não é um conversador. Está aqui claramente apenas para não ofender ninguém.”

Há também torcedores que acham que o ex-atacante simplesmente não é adequado para o papel de analista de TV. “Huntelaar, respeito que você esteja no caminho certo, mas ser analista não é para você”, escreve um usuário. Outro concorda: “Huntelaar é provavelmente o pior analista que já vi até agora. Espero que não o vejamos mais.”

Algumas reações são ainda mais contundentes. “Pelo menos Van Hooijdonk era realista. Huntelaar é um inútil sem opinião.”

Além disso, há telespectadores que ficaram com a impressão de que Huntelaar ainda precisa se acostumar com seu novo papel. “Esse Huntelaar claramente ainda não está à vontade”, escreveu alguém. Outro comenta: “Huntelaar ainda está longe de estar em forma. É uma pena que a NOS tenha chamado ele.”