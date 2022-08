O que Arão foi para Jesus no Flamengo, Rodinei parece ser para Dorival

Rotineiramente criticado em um passado recente, lateral tem sido um dos destaques do time

A evolução no nível de futebol apresentado pelo Flamengo desde a chegada de Dorival Júnior, após a demissão de Paulo Sousa, anima os torcedores e amedronta adversários. Pela primeira vez desde a saída de Jorge Jesus, o Rubro-Negro voltou a jogar de forma que lembrasse sua versão avassaladora de 2019 – ainda que o começo de trabalho de Renato Gaúcho tenha sido dos melhores da história do clube, em 2021.

A mais nova vítima foi o Corinthians, derrotado por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O que Dorival fez no time? O que mudou para que o Flamengo voltasse a dominar tanto? Essas respostas você vai, com certeza, encontrar em outros textos e em diversas análises. O básico a ser dito é que, na vitória sobre o Corinthians, Arrascaeta jogou como Arrascaeta, esbanjando técnica e raça e fazendo um golaço, Gabigol jogou como Gabigol, Filipe Luís como Filipe Luís, Everton Ribeiro como Everton Ribeiro... a lista é grande.

A questão é: nós sabemos que esses caras jogam muita bola e são decisivos em jogos grandes. Portanto, chamo aqui atenção para um dos outros pontos que merecem ser abordados: as grandes atuações de Rodinei na lateral-direita. O outrora criticado jogador, tido até como descartável uma vez que passou um ano emprestado ao Internacional, tem feito contribuições importantes nos últimos bons resultados do Rubro-Negro.

Sim, houve o gol-contra marcado contra o próprio Corinthians tempos atrás, pelo Brasileirão. Mas na Libertadores o lateral voltou a surpreender o mais corneteiro dos flamenguistas com uma nova grande atuação. Foi de Rodinei a assistência para o segundo gol da noite em Itaquera, marcado por Gabigol.

Getty Images

Em 16 jogos sob o comando de Dorival, Rodinei já tem quatro passes para gol (além de já ter estufado as redes uma vez) do total de cinco que acumula em toda a temporada. Claro que a função de lateral apresenta outras responsabilidades defensivas, mas é evidente que existe, ao menos até aqui, um antes-e-depois para Rodinei a partir do momento em que Dorival retornou ao Flamengo como treinador.

O jogador com passado marcado por críticas, rotineiramente alvo do próprio torcedor, cuja evolução nos jogos sob o comando do novo treinador impressiona até o mais corneteiro dos torcedores. Rodinei joga em posição diferente e tem muita coisa de diferente em relação a Willian Arão, agora jogador do Fenerbahce. Assim como Dorival Júnior tem várias diferenças em relação a Jorge Jesus. Mas o roteiro da melhora de Arão com JJ em 2019 lembra um pouco o que estamos vendo, agora em 2022, em relação a Rodinei e Dorival. O torcedor rubro-negro espera que as coincidências não parem por aí.