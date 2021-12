O que ainda está em jogo nas últimas rodadas do Brasileirão 2021?

Faltando dois jogos para a finalização do Campeonato Brasileiro de 2021, e o Atlético-MG já se sagrou matematicamente campeão da edição, com 81 pontos, marca que já não pode ser alcançada pelo Flamengo nos próximos três duelos restantes (incluindo o jogo atrasado entre o Rubro-negro e o Sport, da 35ª rodada).

Ainda assim, vagas pela Libertadores, Sul-Americana e pelo rebaixamento estão em jogo, e colocam vários elencos na disputa até o final da 38ª rodada da competição.

Abaixo, a GOAL te mostra algumas probabilidades para conclusão do Brasileirão de 2021.

Quem ainda pode rebaixar para a Série B nessas últimas rodadas?

Apesar de Sport e Chapecoense já estarem com 100% de probabilidade de jogar a Série B, devido aos números conquistados ao longo da competição, ainda restam duas vagas que podem mudar até o fim do torneio, ocupadas por Grêmio e Bahia, até o momento.

Segundo pesquisa da UFMG, oito clubes ainda podem ser rebaixados: o próprio Grêmio (93%) e o Bahia (77,4%), já no Z-4, além de Athletico (14,3%), Juventude (6,2%), Cuiabá (6%), Atlético-GO (1,9%), São Paulo (1%) e Santos (0,1%).

Quem pode se classificar para a Copa Libertadores?

Além dos cinco já classificados para a Liberta (Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras), outros 11 clubes ainda possuem porcentagens de chance de ida para a maior competição da América do Sul, porém, apenas três deles tem mais de 50% de possibilidade.

Continuando com as pesquisas da UFMG, Fortaleza (99,8%), Bragantino (99,3%) e Fluminense (96,6%) são os elencos com mais de 90% de chance de vaga. Os outros oito restantes tem menos de 50% de conseguir sua passagem para a Libertadores 2022, incluindo América-MG (45,5%), Ceará (34%) e Internacional (19,8%), além de Santos (1,5%), Atlético-GO (1,1%), São Paulo (1%), Cuiabá (0,91%) e Juventude (0,41%), com menos de 2% de possibilidade.

Quem pode se classificar para a Copa Sul-Americana?

A segunda maior competição da América do Sul também tem vagas restantes em disputa, com vários clubes na luta. São oito times que tem mais de 50% de chance de pegar sua vaga na Sula: Santos (94,7%), Internacional (80,2%), Atlético-GO (79,3%), São Paulo (77,9%), Cuiabá (70,5%), Ceará (66%), Juventude (65,5%) e América-MG (54,5%).