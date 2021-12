O que ainda está em jogo nas últimas rodadas do Brasileirão 2021?

Ainda resta uma rodada para o fim do Brasileirão 2021 e o Galo já se sagrou campeão, mas algumas vagas ainda estão disponíveis na briga do torneio.

O Z-4 ainda tem dois lugares liberados, e são disputados por Grêmio, Juventude, Bahia e Cuiabá. Nenhum deles quer ficar na zona de rebaixamento, mas os quatro são os únicos com chances de jogar a Série B no ano que vem, ao lado de Sport e Chapecoense. Vagas pela Libertadores e Sul-Americana também podem ser definidas nesta 38ª rodada.

A GOAL te mostra, a seguir, o que ainda pode acontecer neste final de Brasileirão.

Times que podem rebaixar nesta última rodada

Como citado anteriormente, Grêmio, Juventude, Bahia e Cuiabá são os elencos que vão definir os dois últimos rebaixados neste ano.

Segundo pesquisa da UFMG, o Grêmio lidera com maior porcentagem de chance de queda, com 97,5%, seguido de Bahia (51,8%), Juventude (48,1%) e Cuiabá (2,7%). O Tricolor Imortal torce pela derrota do Tricolor de Aço e do Ju, sendo o único jeito de escapar da zona, além de ter que vencer do Galo nesta quinta (09).

O Juventude precisa vencer e torcer pelo empate ou derrota do Bahia, e vice-versa. Já o Dourado precisa vencer, ou ao menos empatar, para manter a pontuação mínima que não possa ser alcançada pelos outros elencos, sem considerar o Grêmio, neste caso.

Veja as pontuações de cada um desses quatro times:

15º - Cuiabá - 46 pontos

16º - Bahia - 43 pontos

17º - Juventude - 43 pontos

18º - Grêmio - 40 pontos

Times que podem se classificar para a Libertadores

Ao todo, sete clubes ainda podem ganhar a vaga para a disputa da Glória Eterna: Fluminense (92,7%), América-MG (57,5%), Santos (16,1%), Ceará (12,5%), Atlético-GO (12,1%), São Paulo (4,8%) e Internacional (4,1%).

Todos os times têm pontuações muito próximas. Ou seja, qualquer erro de um dos times pode classificar o outro para a Libertadores. Veja como se encontram esses elencos na tabela antes da última rodada:

7º - Fluminense - 51 pontos

8º - América-MG - 50 pontos

9º - Atlético-GO - 50 pontos

10º - Ceará - 50 pontos

11º - Santos - 49 pontos

12º - Internacional - 48 pontos

Times que podem se classificar para a Sul-Americana

Além dos clubes que tem chances de classificação para a Liberta, Cuiabá, Bahia e Juventude também correm pelas beiradas e esperam uma difícil sequência de resultados para conseguirem a classificação para, ao menos, a Sul-Americana.

Abaixo, estão os times e suas porcentagens com chance de classificação para a Sula: