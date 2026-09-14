O que aconteceu no vestiário do City? Bastidores emocionantes após a derrota imposta ao United

A vitória sobre o Manchester United não representou apenas mais três pontos para o Manchester City, mas funcionou como um forte recado de uma equipe que começa a se reconstruir sob o comando de Enzo Maresca, depois de sair com um emocionante triunfo por 1 a 0 do estádio de Old Trafford.

Após o apito final, o vestiário do Manchester City se transformou em um cenário de comemorações, com os jogadores vivendo momentos de alegria e entusiasmo após conquistarem uma das mais importantes vitórias da equipe desde que Maresca assumiu o comando técnico.

E, apesar de a partida ter registrado um episódio complicado, representado pela expulsão de Phil Foden durante o primeiro tempo, quando o placar ainda indicava um empate sem gols, o jogador inglês não permitiu que aquele momento estragasse sua alegria com a vitória de seu time.

Assim que a partida terminou, Foden se juntou aos companheiros nas comemorações dentro do vestiário e dividiu com eles a alegria da grande vitória em um dos jogos mais marcantes da temporada, depois de o Manchester City conseguir resistir ao adversário mesmo jogando com dez atletas.

Essa imagem revela o estado de espírito que a equipe vive, já que os jogadores pareceram não ter comemorado apenas a vitória, mas também quiseram apoiar Foden e levantar seu moral após sua saída precoce da partida.

Mas a vitória sobre o Manchester United deu um forte impulso a Maresca, depois de a equipe conquistar seu quinto triunfo consecutivo na Premier League e na Liga dos Campeões da Europa.

Segundo informou o jornal "Manchester Evening News", essa vitória foi, sem dúvida, a mais marcante e mais valiosa entre os cinco triunfos, sobretudo por ter sido conquistada diante do rival tradicional e em seu próprio estádio, e em condições extremamente difíceis após a expulsão de Foden.

City luta até o fim

O Manchester City demonstrou forte personalidade após a expulsão de Foden, com a equipe se mantendo coesa e preservando o equilíbrio apesar da inferioridade numérica, antes de chegar o momento decisivo no segundo tempo.

O City aproveitou a chance que teve para marcar, colocando-se em vantagem, ainda que o gol devesse ser anulado, conforme a polêmica de arbitragem que acompanhou a partida.

E a equipe não se contentou com isso, chegando perto de acrescentar um segundo gol que definiria de vez o confronto, mas o chute de Enzo Fernández atingiu a parte interna da trave, deixando a diferença de apenas um gol até o apito final.

Ainda assim, os jogadores do City conseguiram manter a vantagem e saíram de Old Trafford com uma vitória preciosa, que confirma que a nova equipe começa a possuir uma das características mais importantes de que qualquer candidato a títulos precisa: a capacidade de lutar até o último momento.

Anderson: Foden estava pulando de tanta alegria

Elliot Anderson foi um dos principais jogadores a falar sobre o clima dentro do vestiário após a partida, revelando o estado de Foden depois da vitória e afirmando que o atleta, apesar da decepção por não ter completado o jogo, estava no auge da felicidade após o triunfo.

Anderson disse: "Fica evidente que ele ficou muito decepcionado por não ter disputado a partida inteira, mas estava pulando de entusiasmo no vestiário, exatamente como todos nós".

E acrescentou: "Não há dúvida de que temos um alto potencial, mas mostramos uma mentalidade forte nas quatro primeiras partidas, especialmente neste jogo. Não desistimos, lutamos em cada dividida e em cada disputa de bola, esperamos nossa oportunidade e, claro, Erling Haaland conseguiu marcar".

Anderson também falou sobre seu início na equipe, afirmando que enfrentou grandes desafios durante os primeiros jogos, mas sente que apresentou atuações muito boas, ressaltando que o trabalho árduo durante os treinos o ajudou a alcançar a melhor condição física e técnica possível.

E disse: "Não foi fácil para mim, pois é evidente que enfrentei desafios em todas as partidas, mesmo assim acredito que apresentei um desempenho muito bom. Treinei duro para estar na melhor prontidão possível para esses jogos, e o começo foi excelente".