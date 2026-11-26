Compartilhar Siga GOAL no Google

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, admitiu que seu time viveu uma das noites mais difíceis da temporada após o empate por 2 a 2 com a Roma, na noite de ontem, quarta-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Publicidade

O Paris Saint-Germain perdeu seus primeiros pontos na competição depois que a Roma saiu na frente no placar. O time francês conseguiu reagir, mas os visitantes empataram no último quarto da partida com o reserva Donyell Malen e interromperam a sequência de 12 vitórias consecutivas do PSG em todas as competições.

O time francês terminou a quinta rodada em segundo lugar, após perder a liderança para o Real Madrid, a única equipe com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas.

"Foi o jogo mais difícil da temporada"

Luis Enrique falou após a partida, em declarações destacadas pelo site francês Foot Mercato: "Esta partida foi como esperávamos antes do início. Conhecemos a Roma, e o confronto foi muito difícil e complicado. Eles pressionam o tempo todo, e este foi o nosso jogo mais difícil da temporada, sem a menor dúvida."

O técnico espanhol acrescentou: "Não haverá outro jogo parecido com o que aconteceu esta noite. As coisas foram muito complicadas, e os jogadores fizeram um grande esforço. Poderíamos ter perdido este jogo, mas empatamos, e estamos felizes por conquistar um ponto."

Publicidade Publicidade

As declarações de Luis Enrique refletem o tamanho das dificuldades que seu time enfrentou diante da Roma, apesar de o time italiano ocupar a 25ª posição na tabela da fase de liga antes do confronto.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Cautela com quem volta de lesão

Por outro lado, Luis Enrique explicou por que tem agido com cautela em relação a alguns jogadores do PSG, especialmente os que retornaram recentemente de lesões.

Ousmane Dembélé começou a partida no banco de reservas, entrou aos 59 minutos e marcou o segundo gol do PSG, de pênalti, enquanto Nuno Mendes precisou deixar o campo antes de completar uma hora de jogo por sentir cansaço.

Publicidade

O técnico espanhol explicou: "No caso de Nuno Mendes, especialmente em um jogo deste tipo, se você não estiver 100% em condições, corre um grande risco. Por isso, ele saiu aos primeiros sinais de cansaço."

E prosseguiu: "Quanto a Ousmane Dembélé, se vamos jogar a cada três dias, ele precisa ter tempo suficiente para se recuperar e jogar sem risco de sofrer uma lesão. Estamos agindo com cautela, principalmente com os jogadores que voltam de lesões."

Publicidade

Essa abordagem acontece em meio ao retorno gradual de várias peças importantes após longos períodos de ausência, já que Luis Enrique prefere não arriscá-las diante da sequência intensa de jogos.

Elogios especiais a Zabarnyi

Luis Enrique fez elogios marcantes ao desempenho do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, que começou como titular ao lado de Willian Pacho diante da ausência de Marquinhos e marcou o primeiro gol do PSG, aos 31 minutos.

Publicidade

Embora a partida tenha terminado empatada, o técnico do PSG se mostrou bastante satisfeito com a evolução do jogador de 24 anos: "Vocês só têm uma impressão? Para mim, ele foi quase perfeito. Foi muito inteligente e forte fisicamente, e estou muito feliz por ver o nível que ele alcançou nessa idade."

Os elogios de Luis Enrique refletem a crescente confiança em Zabarnyi, que passou a se impor cada vez mais no sistema do Paris Saint-Germain desde que chegou ao time.