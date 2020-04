O que aconteceu com Pietro Pellegri? 25 milhões de euros e muitas lesões em Mônaco

Chamado de “novo Messi'', o segundo jovem de 16 anos mais caro do mundo não joga uma partida oficial desde setembro de 2018

Quando Pietro Pellegri se juntou ao Mônaco, em janeiro de 2018, ele era um jovem com o mundo a seus pés.

Os 25 milhões de euros pagos ao Gênova pelo jogador de 16 anos foram reflexo do que ele havia conquistado em sua carreira até então. Ele havia se tornado o jogador mais jovem da história a jogar pela , estreando com um gol no jogo de despedida de Francesco Totti, com apenas 15 anos e 280 dias. Ele marcou três vezes em nove partidas da liga.

Apenas o pagou mais por um garoto de 16 anos na história do futebol. Vinicius Junior custou aos cofres merengues 46 milhões de euros (40 milhões de dólares) no verão de 2017.

A mudança para a parecia lógica para Pellegri. Apenas seis meses antes, o Mônaco havia chegado à semifinal da Liga dos Campeões com diversos jogadores jovens, liderados por Kylian Mbappe, que posteriormente se juntou ao como a segunda maior transferências de todos os tempos.

Jogador alto e elegante, Pellegri não chegou para substituir Mbappe. Porém, depois de sua contratação, o jogador sucumbiu a uma sucessão de problemas físicos e a expectativa de que chegasse rapidamente à equipe principal do não se concretizou.

Para Pellegri, seus dois anos na França se transformaram em um verdadeiro pesadelo, e as sucessivas lesões o restringiram a apenas seis jogos pelo clube na .

Ele conseguiu se tornar o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar na primeira divisão da França, com dois gols e mais um recorde. Mas desde o gol contra o , em 26 de agosto de 2018, ele mal foi visto.

Seus problemas crônicos nos músculos da virilha e da região posterior da coxa até viraram modelo em discussões sobre a rápida integração de jovens ao futebol profissional, tamanha a importância de suas lesões.

"Talvez devêssemos conversar mais sobre as idéias que temos de aceitar jovens jogadores de 14 ou 15 anos. Acreditamos que eles são adultos em miniatura", disse o ex-técnico Leonardo Jardim à France Football, em novembro, depois que o jovem atacante teve mais uma lesão muscular.

“Muitas vezes acabamos matando os jogadores. Mas depois disso ninguém assume a responsabilidade. Talvez se eles tivessem sido mais cuidadosos dois ou três anos atrás com Pietro, em Gênova, ele não teria todos esses problemas musculares que tem hoje”.

“Um garoto de 16 anos não é um adulto em miniatura. Temos que respeitar isso. Não é verdade. A maturidade chega aos 18 ou 19 anos em relação aos ossos e tendões. Temos que passar essa mensagem porque isso pode acabar com a vida de jovens jogadores”.

Pellegri pode não estar acabado, mas há muitas evidências que sugerem que sua carreira foi prejudicada.

"Temos o novo Messi. Ele se chama Pellegri", declarou o proprietário do Gênova, Enrico Preziosi, em 2015. Mas agora, a última vez que ele disputou uma partida oficial em Mônaco foi em 25 de setembro de 2018.

Por essas razões ele não foi incluído na lista NxGn deste ano - a lista da Goal dos 50 melhores jovens jogadores de futebol do mundo. Outros jogadores não puderam estar na lista, mas ele é certamente a ausência mais sentida da vez.

Cada vez que ele se aproxima de retornar aos gramados, se lesiona novamente. Agora, com a suspensão da Ligue 1, por conta do novo coronavírus, ele precisará esperar até a próxima temporada.

Embora a pausa forçada possa permitir que ele construa força e boa forma física, o tempo longe dos gramados pode deixá-lo sem ritmo de jogo. Nesta temporada, ele tentou retornar e até conseguiu jogar alguns minutos, em um amistoso contra seu ex-clube, , em novembro. Uma nova lesão, no entanto, significava que ele estava rapidamente de volta ao departamento médico.

Como ele se sairá quando voltar a campo é uma grande incógnita. Um jogador que antes era certeza agora parece uma aposta arriscada, após uma ausência que se estende por 18 meses.

Com apenas 16 jogos em sua carreira profissional, ele já está em uma encruzilhada. O que antes parecia tão promissor ameaça se transformar em uma tragédia. Somente Pellegri pode decidir qual caminho seguirá. A questão é: seu corpo e irá deixar?