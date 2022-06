O que aconteceu com o "próximo Messi" que foi esperança no Arsenal?

Gunners conseguiram uma permissão de trabalho para Miyaichi, mas ele fez apenas uma aparição no campeonato

Antes de ingressar no Arsenal, Ryo Miyaichi foi comparado a Ronaldinho e Lionel Messi. Dez anos e três rupturas do ligamento cruzado anterior depois, ele tem a sorte de estar jogando futebol.

Miyaichi foi elogiado por grandes feitos desde cedo - seu pai era um jogador de basquete profissional no Japão - e ele foi contratado depois de impressionar o lendário técnico dos Gunners, Arsene Wenger.

No entanto, seu tempo no norte de Londres resultaria em muitas lesões graves, e a sensação de um talento geracional nunca foi percebido.

As coisas começaram bem na Europa - logo após assinar seu primeiro contrato profissional no Arsenal em janeiro de 2011, ele foi emprestado ao Feyenoord, onde treinou com 14 anos, assim como pelo Ajax.

Suas habilidades ao longo de uma temporada de 12 jogos em Roterdã o tornaram um herói cult e lhe rendeu o apelido de 'Ryodinho' da mídia holandesa.

No segundo semestre de 2011, Miyaichi recebeu uma permissão de trabalho para jogar futebol no Reino Unido depois que evidências fornecidas pelo Arsenal e pela FA japonesa convenceram os administradores de que ele era um "talento excepcional", o que significa que as regras usuais sobre o registro de jovens jogadores não se aplicavam.

Foi fácil entender o porquê.

No juvenil – seja no Arsenal ou jogando na Copa do Mundo Sub-17 de 2009 com o Japão – Miyaichi já havia demonstrado suas habilidades precoces de dribles, velocidade e confiança com a bola.

Porém, a atenção em torno de Miyaichi aconteceu no final da temporada 2011-12, após um período produtivo de empréstimo ao Bolton.



Apesar do clube ter sido rebaixado na Premier League, ele impressionou, chegando a ser eleito o jogador do mês de fevereiro do Wanderers.

Os relatos vertiginosos o rotulando como 'o próximo Messi do mundo' logo se seguiram.



Mas então, seu pesadelo de lesão começou. Apenas quatro jogos depois de ser emprestado ao Wigan em 2012-13, sofreu uma lesão no tornozelo, que o afastou por toda a temporada.

Ser emprestado a dois times do Lancashire lutando sem sucesso contra o rebaixamento tinha alguma lógica, já que o Arsenal tentou fortalecer Miyaichi, mas enquanto sua habilidade ao estilo de Messi estava frequentemente em evidência, a força não estava. Ele foi superado e, eventualmente, expulso do futebol da Premier League.

Após uma temporada nas reservas do Arsenal, depois um ano emprestado na Holanda, onde não deu nenhum gol ou assistência ao time titular, Miyaichi foi dispensado.

Miyaichi assinou com o St. Pauli, clube da 2.Bundesliga, e ficou com a camisa 13. Infelizmente, uma semana antes do início de 2015-16, ele sofreu uma grave lesão: ligamento cruzado anterior esquerdo, o que significa que ele não fez sua estreia na Alemanha até nove meses depois.

Ele voltou para a campanha seguinte, tornando-se um jogador do elenco, mas, no verão de 2017, rompeu o joelho direito desta vez e perdeu toda a temporada.

Diz tudo sobre seu infortúnio que em suas três primeiras temporadas com o St. Pauli, ele completou 90 minutos uma vez.

“Esperamos que esta decisão ajude Ryo a retornar ao seu antigo nível de desempenho.”

O próprio Miyaichi disse: “É ótimo ver esse apoio. Sou muito grato ao clube e darei tudo para voltar ao gramado o mais rápido possível”.

Ele conseguiu ficar em forma por quase todas as próximas duas campanhas, mas não era mais o ala vivo comparado aos grandes nomes da América do Sul.

Miyaichi acabou sendo dispensado pelo St. Pauli, depois de perder 104 jogos em seis temporadas pelo time alemão, jogando apenas 80.

Miyaichi voltou ao Japão, juntando-se ao Yokohama F. Marinos, e voltou a jogar em sua posição preferida como ala, mas apenas em um papel limitado.

Infelizmente, em 17 jogos pelo time da J-League, ele ainda não completou 90 minutos uma vez.

No total, Miyaichi foi afastado por 157 jogos do clube sênior em sua carreira devido a lesão, com seu tempo totalizando mais de três anos e meio da curta vida de um jogador de futebol profissional.

No entanto, Miyachi tem apenas 29 anos. Se ele conseguir ficar em forma, deve ter pelo menos algumas boas temporadas no futebol.