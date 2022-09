O que aconteceu com Jéssica Dias, repórter da ESPN, antes de Flamengo x Vélez?

Entenda o caso que aconteceu nesta quarta-feira (7), no pré-jogo do confronto entre Flamengo x Vélez Sarsfield

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, fazia uma reportagem ao vivo do pré-jogo entre Flamengo x Vélez Sarsfield quando foi assediada por um torcedor. A cena incomodou e rapidamente viralizou nas redes sociais.

A cena aconteceu durante uma passagem ao vivo que estava sendo exibida pela ESPN. Um homem, não identificado, dá um beijo na repórter. O nome do infrator não foi divulgado.

Segundo apurado pela jornalista Isabelle Costa, o homem está detido no Jecrim do Maracanã. Ele está prestando depoimento acerca do ocorrido.

De acordo com o apurado pela repórter Raisa Simplício, da GOAL, o Flamengo está acompanhando o caso e irá dar o suporte legal para a jornalista. O clube também divulgou uma nota oficial nas redes sociais.

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam.", publicou o perfil oficial do Flamengo no Twitter.