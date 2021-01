O que acontece em caso de empate na final da Libertadores 2020?

Palmeiras e Santos decidem o torneio neste sábado (30), no Maracanã; saiba o que acontece se a decisão terminar empatada

A grande final da Libertadores da América de 2020 acontece neste sábado (30), no Estádio do Maracanã, que será palco do grande clássico paulista entre Santos e Palmeiras. Mas o que acontece se a partida terminar empatada?

A final da Libertadores será disputada em jogo único, e não com partidas de ida e volta, como acontece nas outras fases eliminatórias do torneio. O modelo foi adotado em 2019, seguindo o exemplo do que é feito na Liga dos Campeões e na Liga Europa, campeonatos organizados pela Uefa. Além da partida única, a final também passou a ser sediada em um estádio escolhido antes mesmo de o torneio começar.

Para a edição de 2020 da Libertadores, o palco escolhido para receber a grande decisão foi o lendário Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E coincidentemente, os dois clubes que chegaram até a final também são brasileiros, e ainda por cima do estado de São Paulo.

Foto: CONMEBOL Libertadores

Mas como o duelo será decidido em apenas uma partida, não existe nenhum tipo de vantagem para qualquer um dos lados, nem para Santos, nem para Palmeiras. Dessa forma, se o jogo terminar empatado, as equipes seguem para a disputa da prorrogação, em dois tempos de 15 minutos cada. Se o empate persistir, o título será definido nas penalidades máximas.

Decidir um título dessa magnitude em uma decisão por pênaltis é para deixar qualquer torcedor de cabelo em pé, e o Palmeiras sabe bem disso. Das quatro finais de Libertadores disputadas pelo Verdão até agora, duas foram decididas nas penalidades. O título, em 1999, veio dessa forma, assim como a derrota em 2000, diante do Boca Juniors.

Já o Santos, que também chega agora a sua quinta decisão do torneio, nunca decidiu o título nas penalidades. Em caso de vitória no sábado, o Peixe se tornará o clube brasileiro que mais vezes conqusitou a América.

A única certeza é que emoção não irá faltar para esse grande clássico paulista na final da Libertadores da América.