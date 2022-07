O que acontece com um juiz do futebol brasileiro quando ele erra?

Punições e falta de critério com quem errou são práticas comuns na arbitragem brasileira

Erros de arbitragem não são novidade no mundo do futebol. Uma rápida olhada na história do esporte bretão mostra diversos casos de erros crassos por parte de quem apita o jogo, que levaram a vitórias e até títulos de quem se beneficiou dos equívocos.

No Brasil, as reclamações com arbitragem são temas recorrentes e vão desde jogadores até presidentes dos clubes. Mesmo com o VAR, os erros continuam acontecendo e as reclamações também, desde jogadores até presidentes dos clubes.

Mas o que acontece com um árbitro de futebol quando erra em uma partida?

Avaliação de cada caso

Erros acontecem em todas as partidas. Até quando trata-se de um lance interpretativo é possível apontar alguma falha na conduta do árbitro. Porém, erros 'pequenos', que não interferem no resultado da partida e no seguimento do jogo são, de certa forma, ignorados.

Porém, quando o caso é analisado e constata-se um erro claro e grave inicia-se o processo de 'punição'.

A CBF emite uma nota pública condenando a atitude do árbitro em questão. Para ex-árbitros como Sandro Meira Ricci, atualmente na TV Globo, e Renata Ruel, comentarista da ESPN, as chamadas 'punições públicas' servem apenas como uma resposta aos torcedores e à imprensa.

Dependendo do caso, o árbitro sofre uma suspensão temporária e fica algumas partidas sem poder apitar.

Porém, a CBF agora conta com um projeto chamado Pada (Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem), que lembra um 'centro de recuperação', no qual árbitros que cometem erros passam por avaliações técnicas, físicas, psicológicas, médicas e até nutricionais. O objetivo é olhar para o árbitro como um todo e não apenas como um 'aplicador de regras'.

A prática anterior era de simplesmente deixar o juiz sem participar de algumas partidas até a poeira abaixar. Com o Pada, a promessa é de um olhar mais atento às necessidades de cada profissional.

"O Pada foi criado para auxiliar os árbitros e árbitras que demonstram maior grau de dificuldade de interpretação e aplicação das regras de jogo e que cometem erros graves com grande impacto nas partidas. O objetivo principal do afastamento é preservar os árbitros e árbitras. Assim, podemos reconhecer as causas dos problemas, tratar e melhorar o rendimento da arbitragem", falou Wilson Seneme - novo chefe de arbitragem da CBF - ao jornal O Globo.

O próprio Seneme afirma que o Pada ainda é um projeto experimental e que só ao final da temporada será avaliado se ele cumpre bem a sua função, ou não.