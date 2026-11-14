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Hassan Shehata, ex-técnico da seleção do Egito, reacendeu a polêmica sobre a relação entre Mohamed Salah e a antiga comissão técnica do Egito, ao relacionar o que ocorreu no último período de treinamento com a saída de Hossam Hassan, em declarações que abriram o debate sobre a influência do capitão do Egito e o papel da federação de futebol na gestão da crise.

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Shehata afirmou, durante sua participação no programa "El Laib", pelo canal "MBC Masr", que Salah causou a saída de Hossam Hassan, acrescentando que o assunto é "conhecido por todos". O "Mestre" levantou essa acusação como explicação para o que aconteceu.

O ex-treinador do Egito relembrou o episódio da substituição de Ahmed Hossam Mido durante a Copa Africana de Nações de 2006, comparando-o com a decisão de Hossam Hassan de tirar Salah diante de Angola. Ele esclareceu que as circunstâncias são diferentes, mas que os dois episódios se assemelham do ponto de vista da reação às decisões da comissão técnica.

Ele também falou sobre o clima dos vestiários, dizendo que a raiva do treinador pode às vezes chegar a uma repreensão severa, e deu como exemplo a partida entre Egito e Brasil na Copa das Confederações de 2009, quando ele repreendeu duramente os jogadores no intervalo, segundo seu relato. Com isso, quis indicar que os confrontos acalorados podem ocorrer dentro do trabalho técnico, e não significam necessariamente uma desavença pessoal.

Ao falar sobre Salah, Shehata disse que o status do jogador não lhe concede uma exceção em relação às decisões do treinador, descrevendo-o como apenas um dos 11 jogadores em campo.

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Acrescentou que o treinador conduz a partida e suas alterações, enquanto a responsabilidade por cobrá-lo cabe ao órgão que supervisiona a seleção, de acordo com os regulamentos e atribuições em vigor, ressaltando que Hossam Hassan não fez nada que justificasse sua saída, ao mesmo tempo em que afirmou que seus problemas pessoais tiveram um grande papel na decisão.

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Shehata também criticou a viagem de Hany Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, à Turquia para se encontrar com Salah, considerando que o passo não foi apropriado, e que não é correto que o presidente da federação viaje até um jogador para apaziguá-lo ou se reconciliar com ele.

Ele garantiu que teria recusado cumprir essa missão caso lhe fosse pedida, qualquer que fosse o nome ou a fama do jogador. E rejeitou que um alto dirigente se encarregue de acomodar um jogador de forma que sugira que a federação busca apaziguá-lo, em vez de tratar o assunto pelos canais administrativos e técnicos adequados.

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Suas declarações vieram após o anúncio da federação de encerrar a missão de Hossam Hassan no dia 7 de novembro, e a nomeação de Ali Maher como seu sucessor. A polêmica aumentou após a substituição de Salah diante de Angola e sua posterior ausência no confronto com o Sudão do Sul, mas a federação negou que Salah tivesse qualquer papel na demissão.

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