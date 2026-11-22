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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, demonstrou profunda irritação com a arbitragem após a vitória dramática por 3 a 2 sobre o Villarreal, no domingo. Apesar da reação de sua equipe, que saiu de uma desvantagem de dois gols, o alemão se revoltou com o tratamento recebido por sua comissão técnica à beira do campo.

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Flick se irrita com atenção dada ao banco

Flick não poupou críticas à arbitragem na vitória apertada do Barcelona sobre o Villarreal . O técnico questionou especialmente a conduta do quarto árbitro depois de receber um cartão amarelo por suas reclamações e de ver o reserva Fermin Lopez ser expulso do banco aos 74 minutos. Segundo a súmula do árbitro Hernandez Hernandez, o meio-campista foi expulso por se aproximar do quarto árbitro e reclamar em voz alta, repetindo “Não mexa comigo!”, antes de seguir direto para o túnel, ainda antes de receber o cartão vermelho.

“O quarto árbitro só olhava para o nosso banco”, afirmou Flick na entrevista coletiva após a partida. Ele demonstrou não entender a falta de comunicação da equipe de arbitragem e disse ter sido advertido apenas por fazer perguntas sobre o andamento do jogo. “Ele tem que ajudar o árbitro em campo, mas só olhava para nós. Vamos ver que informações vão nos dar. Eu perguntei e me deram um cartão amarelo”, disse.

A tensão entre o banco do Barcelona e o árbitro Hernandez Hernandez marcou toda a tarde. Flick reconheceu que o histórico e a reputação da equipe de arbitragem já eram conhecidos antes da partida, o que criou um clima de expectativa e frustração. “Se o resultado tivesse sido outro, talvez eu não dissesse nada, mas hoje sabíamos quem seria o árbitro e esperávamos isso. Estou satisfeito com os árbitros em geral, mas não com ele. O assistente e o quarto árbitro ficaram muito atentos a nós. Dá para agir de outra maneira, eles poderiam ter conversado conosco, mas não nos disseram nada”, acrescentou o técnico do Barcelona.

Erros no início complicam a vida do Barcelona

Embora a arbitragem tenha sido um dos principais assuntos, Flick também destacou rapidamente as falhas defensivas que levaram o Barcelona a um início desastroso. A equipe sofreu dois gols nos primeiros sete minutos, marcados por Thierno Barry e Tani Oluwaseyi. Foi a primeira vez desde um confronto com o Real Zaragoza, em novembro de 1981, que o Barcelona sofreu dois gols tão cedo em uma partida de liga.

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“Eles saíram na frente nas duas primeiras jogadas. O primeiro gol foi um erro claro nosso, e eles marcaram diretamente”, comentou Flick ao analisar o início de pesadelo. O técnico, porém, elogiou a reação dos jogadores diante da adversidade. A equipe mostrou força para se reorganizar antes do intervalo, mesmo depois de desperdiçar um pênalti que poderia ter facilitado a virada bem mais cedo.

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Ajustes táticos levam à virada

As mudanças estruturais no segundo tempo foram decisivas para o Barcelona, cuja capacidade de reação abriu caminho para a virada após o intervalo. Com uma postura muito mais ofensiva, a equipe viu Gerard Martin cabecear para o gol após cruzamento de Pedri e diminuir a desvantagem. Aos 60 minutos, Lopez completou um passe rasteiro de Lamine Yamal que atravessou a área para empatar. Aos 67, Pau Navarro desviou um cruzamento de Eric Garcia contra o próprio gol e colocou os donos da casa à frente pela primeira vez.

Ao elogiar as atuações dos laterais Garcia e Joao Cancelo no segundo tempo , Flick observou: “No futebol moderno, os laterais são muito importantes, tanto no ataque quanto na defesa. No segundo tempo, eles foram excelentes, sempre ajudando os pontas.”

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Elogios ao jovem destaque Gerard Martin

Martin esteve entre os destaques e recebeu uma menção especial do técnico pelo gol e pelo profissionalismo. Flick brincou sobre os treinos durante a semana que prepararam o defensor para o lance decisivo.

“Ele está sempre pronto para jogar e atuou de forma fantástica. Sua evolução e seu impacto na equipe são incríveis. Estou satisfeito com ele porque é muito profissional e muito importante para nós”, concluiu Flick. Com a vitória, o Barcelona chegou aos 36 pontos na liderança da La Liga, três à frente do Real Madrid, segundo colocado, antes da visita ao Sabah pela Champions League, na quarta-feira, e de receber o Deportivo pelo campeonato nacional, no domingo.