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mourinhoGetty Images
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"O quadrado mágico está completo": Mourinho encontra a "receita perfeita" para consolidar a reação do Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
K. Mbappe
B. Silva
Espanha
Portugal
França

"Isso é algo que todos os jogadores têm agora"

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Parece que José Mourinho, técnico do Real Madrid, finalmente encontrou a escalação ideal que buscava desde o início da temporada. Depois da notável atuação tática e física apresentada no clássico no estádio Camp Nou, o treinador português decidiu manter a base do seu time titular.

 Reina um clima excelente no vestiário, e há uma sensação geral de que a equipe finalmente assimilou os métodos de pressão e ataque direto exigidos pela comissão técnica.

O jornal "Marca" afirmou que a certeza deste período é que o setor ofensivo permaneceu inalterado. O trio de ataque alcançou uma sintonia total, demonstrando uma facilidade impressionante para criar perigo pelas pontas.

As alas se tornaram uma fonte constante de ameaça, pois combinam o drible individual com o comprometimento defensivo coletivo na recuperação da bola após a perda, o que desarticula os sistemas de defesa adversários.

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 "Isso é algo que todos os jogadores têm agora. Vi o Kylian pressionar também; jogadores extremamente comprometidos. A equipe está evoluindo e jogando bem. Estou realmente feliz com essa atuação. Quando os jogadores de ataque se sacrificam, isso beneficia a equipe", explicou o treinador português.

O segredo desse equilíbrio, no entanto, está alguns metros mais atrás, onde Mourinho encontrou em Bernardo Silva o armador ideal para o seu duplo pivô.

 Depois de abrir mão das pontas, o meio-campista dominou o centro do campo, oferecendo uma sensação de direcionamento e resistência à pressão, o que provocou uma transformação radical na movimentação de bola da equipe.

 A parceria de Silva com o meio-campo confere a ordem e a clareza que faziam tanta falta, o que se refletiu de imediato no controle da equipe sobre o ritmo do jogo que lhe faltara no início da temporada. Ali, o quadrado mágico de Mourinho (Tchouaméni, Bernardo, Arda e Bellingham) dá sentido a tudo.

Com a consolidação das ideias do treinador e o meio-campo funcionando a pleno vapor, as mudanças na escalação titular passaram a ser meros detalhes passageiros, ou parte do plano de descanso adotado.

Mourinho afirmou: "Não em 100%, mas estamos melhorando. Menos de quatro meses é um período curto, e progredimos gradualmente. Agora entendo coisas que não entendia no primeiro dia, e os jogadores compreendem melhor a minha personalidade como treinador. Eles entendem as coisas que não são negociáveis para mim. Há uma boa comunicação humana entre os jogadores e o treinador, entre minhas ideias e as capacidades deles. Estamos indo bem".

E com esses elementos em seu devido lugar, Mourinho encara os próximos jogos com a intenção de consolidar uma escalação titular que já se tornou parte integrante dos planos do treinador.

 

 

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