O atacante egípcio Hamza Abdel Karim não começou o amistoso de seu clube, o Barcelona, contra o Basel, mas entrou como substituto e provou seu valor mais uma vez diante do treinador Hans Flick.

O jornal "Mundo Deportivo" confirmou que Hamza segue apresentando números que fazem o técnico alemão pensar em contar com ele no elenco do time principal nesta temporada.

Hamza Abdel Karim foi o primeiro jogador internacional a se reintegrar ao time catalão, tendo voltado aos treinos desde o primeiro dia de retomada dos trabalhos, abrindo mão de suas férias apesar de ter direito a elas após sua participação com a seleção do Egito na Copa do Mundo.

Depois disso, na primeira partida amistosa de peso, contra o Birmingham, o atacante egípcio marcou os dois gols do Barcelona diante do time inglês em seu próprio campo.

Hamza não conseguiu marcar durante o torneio triangular em Udine, mas voltou a balançar as redes neste domingo, no penúltimo amistoso do Barcelona durante a fase de preparação.

Hamza Abdel Karim entrou após o intervalo no lugar de Gordon e se posicionou como centroavante.

Apenas 4 minutos depois de pisar no gramado, Hamza recolocou o Barcelona à frente no placar, ao finalizar de forma acrobática um cruzamento excelente enviado por Karim Adeyemi pelo lado esquerdo, o mesmo jogador que havia marcado o primeiro gol do Barcelona.

Com esse gol, Hamza Abdel Karim elevou seu saldo para 3 gols durante a atual fase de preparação, tornando-se o principal artilheiro do time e seguindo a apresentar números que podem lhe dar, ao menos, a chance de ser uma das opções disponíveis para Flick na posição de centroavante, independentemente da chegada do esperado camisa 9.

Esse gol teve um significado especial para Hamza Abdel Karim, pois o marcou no estádio que testemunhou o início da trajetória de seu ídolo Mohamed Salah na Europa.

Hamza chegou por empréstimo em janeiro passado, vindo do Al Ahly egípcio, e atuou pelo time de juvenis.

Sem passar pelo time reserva, o pupilo de "Mohamed Salah" insistiu em ter sucesso no time de seus sonhos, depois que o Barcelona acionou sua cláusula de compra, cujo valor foi de apenas 1,5 milhão de euros, além das variáveis.