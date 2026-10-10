Todas as atenções se voltam para o estádio Santiago Bernabéu, neste sábado, onde o Real Madrid recebe o Villarreal pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto que traz diversos números marcantes, entre a superioridade histórica dos donos da casa, um brilho ofensivo em ascensão e a ambição dos visitantes de dar continuidade à sua reação.

A rede de estatísticas "Opta" destacou os principais números e fatos relacionados ao aguardado confronto, que foram os seguintes:

- Superioridade madridista: o Real Madrid não perde há 6 confrontos diante do Villarreal no Campeonato (5 vitórias e um empate) e venceu as últimas 4 partidas consecutivas, sua melhor sequência desde outubro de 2011, quando conquistou 5 vitórias seguidas.

- Força do Bernabéu: o Real Madrid venceu as últimas 6 partidas em casa no Campeonato e marcou 4 gols em cada uma de suas quatro últimas partidas, um feito que não alcançava desde fevereiro de 2016.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 VIL

- Começo relativamente irregular: o Real Madrid perdeu duas partidas nas 7 primeiras rodadas da temporada 2026-2027, o mesmo número que registrou na mesma etapa da temporada 2014-2015 sob o comando de Carlo Ancelotti.

- Freguesia de Mourinho: José Mourinho não perdeu em suas quatro partidas no Campeonato Espanhol diante do Villarreal, conquistando 3 vitórias e um empate, além de vencer as duas partidas que disputou em casa, marcando 7 gols e sofrendo dois.

- Mbappé em grande fase: Kylian Mbappé marcou 5 gols em 4 partidas diante do Villarreal no Campeonato Espanhol, e não marcou mais contra nenhum outro adversário a não ser a Real Sociedad, cujas redes balançou 7 vezes.

- Retrospecto negativo dos visitantes: o Villarreal perdeu 18 de 26 partidas fora de casa diante do Real Madrid no Campeonato, contra duas vitórias e 6 empates, sendo o maior número de derrotas que sofreu diante de um único adversário fora de seu estádio na história da competição.

- Reação do Villarreal: após um começo sem vitórias nas 5 primeiras rodadas (dois empates e 3 derrotas), o Villarreal venceu suas duas últimas partidas, buscando dar continuidade à sua sequência de vitórias, que só foi superada por uma sequência de 6 vitórias entre outubro e dezembro de 2025.

- Ataque que cria chances: o Villarreal possui o terceiro maior índice de gols esperados no Campeonato nesta temporada, com 16,5 gols, atrás do Barcelona (28,5) e do Real Madrid (18,5), mas marcou apenas 13 gols, uma diferença negativa de 3,5 gols em comparação com o que suas chances refletem.

- Molero escreve a história: Alberto Molero marcou um gol e deu duas assistências diante do Levante na rodada passada, tornando-se o jogador espanhol mais jovem na história do Villarreal a participar de 3 gols em uma única partida no Campeonato, com 22 anos e 355 dias, desde Álex Baena em abril de 2024.

- Técnico do Villarreal diante de um desafio difícil: Íñigo Pérez não conquistou nenhuma vitória em 5 partidas no Campeonato diante do Real Madrid, limitando-se a 3 empates e duas derrotas, o mesmo retrospecto que possui diante do Barcelona e do Athletic Bilbao em número de partidas sem vitória, com resultados diferentes.