O PSV vende Armando Obispo por 5,5 milhões de euros

Armando Obispo acaba deixando o PSV. O jornal *De Telegraaf* noticiou nesta quinta-feira que o zagueiro central assinará contrato de quatro temporadas com o RC Lens. O agente Ali Dorsun conseguiu desbloquear as negociações que estavam estagnadas, e Obispo parte para a França por 5,5 milhões de euros, incluindo bônus, segundo fontes francesas.
Segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, o Lens inicialmente não queria ir além de quatro milhões de euros. O PSV considerou isso insuficiente e conseguiu aumentar o valor.
Obispo partirá em breve para o Lens a fim de finalizar todas as formalidades relacionadas ao contrato de quatro anos. As assinaturas serão feitas após o exame médico do zagueiro do PSV.
O jornalista Mounir Boualin havia informado anteriormente que as negociações haviam sido suspensas pelo PSV, que estava insatisfeito com as ofertas do Lens. Um valor entre três e quatro milhões de euros não era suficiente para o clube de Eindhoven.
Ao que tudo indica, Obispo acabará indo para a Ligue 1. O zagueiro de 27 anos ingressou na base do PSV aos sete anos e esteve vinculado ao atual campeão nacional por um total de 20 anos.
O jogador formado no PSV tem um contrato no Estádio Philips que vence após a próxima temporada. Em parte devido às suas atuações pela seleção de Curaçao na Copa do Mundo, ele chamou a atenção do Lens, vice-campeão da Ligue 1 na última temporada.
Obispo deixa o PSV para trás com 112 partidas pela equipe principal em seu currículo. Nessa sequência, o zagueiro que está de saída marcou seis gols e deu duas assistências.