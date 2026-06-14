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Anass Salah EddineIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

O PSV vê surgir um grande problema em torno de Anass Salah-Eddine durante a Copa do Mundo

Mercado da bola
Copa do Mundo
PSV
A. Salah-Eddine
Roma

O PSV está ansioso para exercer a opção de compra prevista no contrato de Anass Salah-Eddine, mas o lateral-esquerdo ainda não deu nenhuma indicação clara sobre seu futuro. Durante a Copa do Mundo, isso de repente se torna um grande problema.

O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano informa agora que essa opção de compra expira na segunda-feira, 15 de junho. “Depois disso, não será mais possível fazer uso dessa possibilidade”, pode-se ler. 

Como Salah-Eddine está atualmente em plena atividade com o Marrocos na Copa do Mundo, parece impossível que haja avanços no caso antes de segunda-feira. A questão é, de qualquer forma, se o lateral de 24 anos deseja permanecer por mais tempo em Eindhoven. 

Segundo Romano, “Salah-Eddine está atualmente avaliando suas opções”. Em princípio, ele pode retornar à AS Roma, onde tem contrato até meados de 2028, mas vários outros clubes também teriam interesse. 

Há meses o PSV tenta convencer Salah-Eddine a prolongar sua permanência na Eredivisie. No entanto, o jogador da seleção marroquina continua convencido de que pode ter sucesso no exterior, o que impede que se chegue a um acordo. 

Enquanto isso, a diretoria do clube de Eindhoven também está analisando outras opções para a posição de lateral-esquerdo. Como Mauro Júnior também pode sair neste verão, isso é extremamente necessário. 

Não está claro quem está na lista de Earnest Stewart. Anteriormente, havia interesse em Mats Rots, mas ele assinou contrato com o TSG Hoffenheim no início desta semana por 16 milhões de euros.

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